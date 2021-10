Pronostic Bolivie Pérou : Analyse, cotes et prono du match éliminatoire de la Coupe du Monde 2022

Le Pérou prend le dessus sur la Bolivie

Lors de cette campagne de matchs internationaux, les équipes sud-américaines s'affrontent pour décrocher leur place à la prochaine coupe du Monde. Actuellement, la Bolivie pointe à une décevante 9place avec 6 points au compteur. Laa souvent réussi à décrocher des points grâce à ses prestations à domicile où leur habitude de jouer des rencontres à haute altitude leur permet de surprendre leurs adversaires. Lors du dernier rassemblement, la sélection bolivienne a tout d'abord tenu tête à la Colombie (1-1) à la Paz avant de de s'incliner lourdement à l'extérieur face à l'Uruguay (4-2) et contre la Bolivie (3-0). En milieu de semaine, la Verde a une nouvelle fois pris le bouillon en Equateur (3-0). Déjà à la Copa America de cet été, la Bolivie avait souffert en s'inclinant lors de toutes ses rencontres face au Paraguay, le Chili, l'Uruguay et l'Argentine. En face, le Pérou se montre très intéressant lors des compétitions internationales, comme il l'a démontré lors des deux dernières Copa America avec une finale en 2019 et une demi-finale cet été. Los Incas avaient déjà montré de bonnes choses lors du Mondial 2018 malgré une élimination dès la phase de poule. Paradoxalement, les Péruviens sont moins bien lors de ces éliminatoires pour le Mondial 2022. En effet, actuellement, la sélection péruvienne est assez loin des places qualificatives avec 3 points de retard sur le dernier barragiste. Le Pérou a montré de meilleures choses lors des dernières journées avec des succès sur l'Equateur (1-2) et le Venezuela (1-0) pour un nul face à l'Uruguay (1-1). En revanche, les partenaires du stéphanois Miguel Trauco s'étaient inclinés face à un Brésil intouchable (2-0) mais se sont repris à domicile en fin de semaine face au Chili (2-0) grâce à Cueva et Pena. Supérieur à son adversaire, le Pérou devrait s'imposer face à une modeste sélection bolivienne.