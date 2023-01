Pronostic Bétis Séville Osasuna : Analyse, cotes et prono du match de Coupe du Roi

Le Bétis défend son titre face à Osasuna

Faisant désormais partie des 4-5 meilleures équipes espagnoles, le Bétis a remporté la Coupe du Roi l'an passé, qu'il souhaite de conserver. Facile au tour précédent face à une petite équipe (1-4), le club sévillan vient de disputer la SuperCoupe d'Espagne, battu seulement aux tirs au but en demi-finale par le Barça futur lauréat. 6en championnat (avec un match en retard à jouer qui pourrait lui permettre de repasser 4), la bande à Pellegrini a concédé un nul à domicile contre l’Athletic Bilbao (0-0) mais s'est imposé chez le Rayo Vallecano (1-2) où il n'est jamais facile de s'imposer pour son dernier match de Liga.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Belle surprise de Liga, Osasuna est 7, juste derrière le Bétis mais avec un match joué en plus. En effet, le club de Pampelune était en tenue ce week-end en championnat, et s'est d'ailleurs imposé à domicile face à Majorque (1-0) après un nul pris à Bilbao (0-0). Très costaud dans son stade (2meilleure équipe de Liga), Osasuna est en revanche plus en difficultés en déplacement (12). Difficile vainqueur de son tour précédent chez une petite équipe, les Petits Rouges pourraient logiquement cette fois céder sur la pelouse du tenant du titre.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bétis Séville Osasuna encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !