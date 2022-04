Pronostic Bétis Séville FC Valence : Analyse, cotes et prono de la finale de la Coupe du Roi

Le Betis remporte la Coupe du Roi face à Valence

En Espagne, le week-end qui arrive est dédié à la finale de la Coupe du Roi qui oppose le Betis Séville au FC Valence. La formation andalouse s'est hissée en finale en dominant successivement Valladolid, le FC Séville, la Real Sociedad et le Rayo Vallecano en demi-finale. En Liga, l'équipe dirigée par Pellegrini occupe actuellement la 5place du classement avec 5 points d'avance sur Villarreal. En milieu de semaine, les partenaires de Nabil Fekir ont réalisé une mauvaise opération en s'inclinant à domicile contre Elche (0-1). Ce revers est venu mettre fin à une série de 6 rencontres sans la moindre défaite. Très belle équipe cette, le Betis a un effectif rempli avec les Canales, Willian José, Sabaly, Pezzella, Guardado, Juanmi, William Carvalho, Borja Iglesias mais aussi le champion du monde français Nabil Fekir ou la légende Joaquin. L'ancien lyonnais réalise une très bonne saison et sera l'une des forces du Betis pour faire la différence face à Valence. De son côté, Valence mise tout sur cette finale pour sauver sa saison. En effet, en Liga, Valence est calé en milieu de tableau à la 10place avec 13 points de retard sur les places européennes. Après avoir connu une période fructueuse avec 7 matchs sans la moindre défaite, Valence reste sur deux contre-performances face à Osasuna (1-2) et en milieu de semaine face à Villarreal (2-0). Les Valencians devaient certainement avoir en tête cette finale à disputer. Pour en arriver là, les partenaires de Guedes ont dominé notamment l'Athletic Bilbao en demi-finale grâce à un succès au retour à Mestalla (1-0) sur une réalisation du joueur portugais. Supérieur à son adversaire tout au long de la saison (vainqueur d'ailleurs du match aller 4-1), le Betis devrait confirmer pour décrocher le titre face au FC Valence lors de cette finale qu'il a la chance de jouer à domicile, dans son stade.