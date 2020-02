Pronostic Benfica Shakhtar Donetsk : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Le Shakhtar confirme à Lisbonne face au Bnefica !

Le Benfica Lisbonne sort de quelques semaines compliquées. Le club portugais était jusque-là largement en tête de son championnat national mais a connu une série de résultats négatifs qui a permis au FC Porto de se rapprocher à seulement un point. En Europa League, les Benfiquistes se sont inclinés en Ukraine face au Shakhtar (2-1) mais ont marqué ce but important à l'extérieur, grâce à l'important Pizzi. Les hommes de Bruno Lage se sont retrouvés en Europa League suite à leur troisième place de groupe en Ligue des Champions, derrière Leipzig et Lyon. Les Portugais ont renoué avec la victoire ce week-end en s'imposant sur le terrain de Gil Vicente (0-1) en championnat. A domicile, Benfica reste sur une défaite face à Braga.

De son côté, le Shakhtar a récemment retrouvé la compétition. La trêve hivernale en Ukraine vient de cesser et les Ukrainiens ont disputé deux matchs officiels. Le premier, lors du match aller, au cours duquel le Shakhtar s'est imposé contre Benfica (2-1) sur des réalisations de Kovalenko et Alan Patrick. Les hommes du portugais Luis Castro ont ensuite enchaîné en dominant Desna (1-0) dans le championnat ukrainien. Les partenaires de Taison se baladent sur le plan national et (14 points d'avance sur le Dynamo Kiev) et peuvent faire de cette C3 l'objectif principal de leur fin de saison alors que le Benfica doit lutter p conserver son titre de champion. Emmené par sa colonie de Brésiliens, le Shakhtar semble en mesure d'accrocher au moins un nul au Portugal.