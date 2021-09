Pronostic Bayer Leverkusen Borussia Dortmund : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Un Bayer Leverkusen – Dortmund alléchant

La 4e journée de Bundesliga nous offre une très belle affiche entre deux des outsiders pour le titre avec l'opposition entre le Bayer Leverkusen et le Borussia Dortmund. La formation de Leverkusen avait réalisé une superbe entame l'an passé pour être leader du championnat au cœur de l'automne. Le Bayer a ensuite connu un passage compliqué. Désormais entra$iné par le Suisse Seoane, auteur d'un excellent travail aux Young Boys de Berne, le Bayer a plutôt bien lancé sa saison. En effet, les partenaires du néo-international français Diaby sont toujours invaincus après 3 rencontres avec un nul contre l'Union Berlin (1-1) et des succès face au Borussia Mönchengladbach (4-0) et sur la pelouse d'Augsbourg (1-4). Dans cette équipe, on retrouve aussi l'un des héros du dernier Euro, à savoir le tchèque Patrick Schick, mais celui-ci a manqué le dernier rassemblement international. Le jeune Florian Wirtz, annoncé comme l'une des futures pépites du football allemand, garnit également les rangs du Bayer.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Borussia Dortmund a également connu une saison dernière en dents de scie. Cependant, la très bonne dernière ligne droite des Marsupiaux leur a permis d'accrocher une place en Ligue des Champions mais aussi de remporter la Coupe d'Allemagne. Cet été, le BVB a misé sur Marco Rose, ancien entraineur de Gladbach', pour relancer le Borussia. Ses débuts sont mitigés puisque Dortmund a perdu une rencontre en déplacement face à Fribourg (2-1) et a perdu la SuperCoupe d'Allemagne face au Bayern (1-3). En revanche, le Borussia s'est montré intraitable dans son Signal Iduna Park en Bundesliga, en dominant l'Eintracht Francfort (5-2) et Hoffenheim (3-2). Avec Haaland, Reus, Malen, Brandt ou Reyna, Dortmund possède un potentiel offensif impressionnant. Lors de l'ensemble des matchs disputés cette saison, les attaquants marsupiaux ont au moins marqué un but, et Haaland sort d'une trêve internationale incroyable avec 5 buts marqués en 3 matchs. Pour ce choc, on devrait voir comme souvent en Allemagne une rencontre ouverte avec des buts de chaque côté.