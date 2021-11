Pronostic Bastia Niort : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bastia solide à domicile face à Niort

Champion de National l'an passé, Bastia a donc été promu en Ligue 2. Le club corse connaît un retour compliqué dans le monde professionnel et se retrouve déjà dans la zone de relégation. En revanche, la formation bastiaise est toujours dans le coup puisqu'elle ne compte qu'un point de retard sur plusieurs équipes. Le Sporting est toujours invaincu à Furiani où il a décroché une victoire pour 6 nuls. Cette accumulation de partage des points ne permet pas à Bastia de sortir de la zone rouge. En revanche, juste avant la trêve internationale, Bastia a réussi une très belle opération en s'imposant au Roudourou face à Guingamp (2-3). Sur leur lancée, les Bastiais sont allés se qualifier en Coupe de France à Fougeres (0-2). En face, Niort a eu très chaud lors des deux dernières saisons, sauvant miraculeusement sa place. En revanche, les Chamois se comportent nettement mieux lors de cette entame de championnat avec une 7place au général. Les hommes de Sébastien Desabre comptent 6 points d'avance sur le 1er relégable, Bastia et 4 de retard sur les playoffs. Cette opposition face à Bastia pourrait être un match charnière au niveau des ambitions niortaises. Avant la trêve, Niort s'était incliné face à l'AS Nancy (1-3), lanterne rouge de Ligue 2. En revanche, le club niortais reste sur deux belles victoires en déplacement à Quevilly (3-0) et Nîmes (1-2). Invaincu à domicile depuis le début de saison et auteur d'un bon match avant la trêve internationale, Bastia devrait conserver son invincibilité lors de la réception de Niort.