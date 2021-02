Pronostic Barnsley Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de FA Cup

Chelsea reste sérieux du côté de Barnsley

Barnsley, club de Championship, reçoit Chelsea en 8de finale de la FA Cup. Le club entrainé par Valérien Ismaël occupe actuellement la 13place du classement de la 2division anglaise avec 8 points d’avance sur le premier relégable. Le week-end dernier, lessont allés prendre un point sur la pelouse de Nottingham Forest de l’ancien portier marseillais et caennais Brice Samba. Pas au mieux en championnat lors des dernières journées, Barnsley a en revanche réussi d’excellentes prestations en FA Cup en dominant Tranmere (2-0) et surtout Norwich (1-0) actuellement en tête de la Championship. L’attaquant anglais Cauley Woodrow est le meilleur buteur de cette formation avec 9 réalisations depuis le départ de cette saison.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Pour ses débuts sur le banc de Chelsea, Thomas Tuchel a vu les Blues être tenu en échec par Wolverhampton (0-0) à Stamford Bridge. Depuis ce nul inaugural, ses hommes se sont successivement imposés face à Burnley (2-0), Tottenham (0-1) et à Sheffield United (1-2). Chelsea domine ses rencontres dans la possession du ballon mais a des difficultés à se montrer dangereux. Comme sous l’ère Lampard, Mason Mount se montre souvent le plus actif sur le plan offensif. Tuchel a opéré à plusieurs rotations depuis son arrivée et devrait poursuivre sur cette voie. L’excellent Tammy Abraham, peu utilisé depuis la nomination de l’allemand, devrait être titularisé dans cette Cup. L’international anglais avait permis à son équipe de se qualifier en inscrivant un triplé au tour précédent face à Luton (3-1). Largement supérieur à leur adversaire, les Blues devraient s’imposer une nouvelle fois avec 2 buts d'écart, dans le South Yorkshire face à Barnsley.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuitavecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’Arsenalavecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€Retrouvez le Pronostic Barnsley Chelsea détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !