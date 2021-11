Pronostic Barcelone Benfica : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

L’effet Xavi se poursuit pour Barcelone face au Benfica

Dans ce groupe E de la Ligue des Champions, le Bayern Munich a déjà assuré sa place pour les 8de finale. De leurs côtés, le FC Barcelone et le Benfica luttent pour le second ticket. Actuellement, la formation catalane compte 2 points d'avance sur son adversaire du soir. Mal parti dans cette compétition, le Barca s'était lourdement incliné lors des 2 premières journées face au Bayern au Camp Nou (0-3) et au Stade de la Luz face au club portugais (3-0). Les Blaugranas ont profité de la double confrontation face au Dynamo Kiev pour se relancer dans cette compétition. Les Barcelonais ont souffert mais ont assuré l'essentiel grâce à deux succès sur le plus petit des scores (1-0) face aux Ukrainiens. Bien placée pour la qualif', la formation catalane serait assurée de participer aux 8de finale en cas de succès ce mardi face au Benfica. Suite aux mauvais résultats du club, Ronald Koeman a été licencié pour être remplacé par une autre gloire du Barca, Xavi. Le nouvel entraîneur a connu des débuts heureux avec une victoire dans le derby face à l'Espanyol (1-0) grâce à un penalty de Depay. Privés de Pedri, Braithwaite, Fati et Dest, Xavi n'a pas hésité à lancer le jeune attaquant Ilias Akhomach. Avec toutes ses absences, l'ancien Lyonnais Depay, 7 buts en 13 matchs de championnat et également buteur avec les Pays-Bas lors de la trêve internationale, sera le plus gros danger offensif côté Barça.

De son côté, le Benfica n'a presque pas le choix. En cas de défaite ce mardi, la formation portugaise pourrait seulement espérer l'Europa League avec la 3e place du classement. Bien parti dans cette compétition, le Benfica a d'abord obtenu le point du match nul face au Dynamo Kiev (0-0) avant donc de réaliser un exploit face au Barca au match aller (3-0). Ensuite, les Portugais ont été surclassés 2 fois par un Bayern hyper dominateur dans ce groupe (5-2 et 0-4). Sur le plan national, la formation benfiquiste est dans le coup pour le titre puisqu'elle ne compte qu'un point de retard sur le duo composé par le FC Porto et le Sporting. Le week-end dernier, le Benfica s'est imposé en coupe du Portugal face à Ferreira (4-1) en inscrivant ses 4 buts dans les 15 dernières minutes du match. Revigoré par l'arrivée de Xavi, le FC Barcelone espère assurer la victoire face au Benfica et se qualifier pour les 8de finale de la Ligue des Champions.