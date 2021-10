Pronostic Auxerre Bastia : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Obligation de réagir pour Auxerre face à Bastia

Profitez d'un bonus ÉNORME de 100€ offert + 10€ en EXCLU par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Auxerre Bastia chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

de Ligue 2 après les matchs du week-end, Auxerre se trouve donc au rang de dernier barragiste pour l'accession. Les hommes de Jean-Marc Furlan sortent d'une fessée reçue chez le leader toulousain (6-0) et ils se doivent de réagir absolument. Pour cela, les Auxerrois peuvent mettre en avant leur bonne passé à domicile (2 victoires et 1 nul). Sur ses 3 derniers matchs à l'Abbé-Deschamps, l'AJ Auxerre a battu Niort (4-0) et Rodez (1-0), avant de concéder le match nul face à Nîmes (2-2). Cette saison, l'AJA est porté notamment par la réussite de son buteur Charbonnier (7 buts), arrivé pourtant une fois la saison commencée. Furlan pourra en plus compter sur le retour de plusieurs joueurs importants comme Coeff et Ndom.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Auxerre espère aussi profiter des difficultés en déplacement de Bastia. Avant-dernier de cette Ligue 2, le club corse est la 3e pire équipe à l'extérieur du championnat avec un bilan de 5 défaites, pour 1 victoire chez l'autre promu, Quevilly-Rouen. Les Bastiais restent sur 4 défaites consécutives en déplacement (Pau, Dijon, Valenciennes, Dunkerque), et ils ont concédé le nul à Furiani face à Grenoble (0-0) pour leur dernier match. A domicile, l'AJ Auxerre devrait faire le boulot face à Bastia, promu en grosses difficultés à l'extérieur.- Rentrez bien le codedans la case "Code promotionnel" du formulaire d'inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Et même sans déposer, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit !!!avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Auxerre Bastia encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !