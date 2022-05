Pronostic Atlético Madrid Séville : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Un Atlético Madrid – Séville cadenassé

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Atlético Madrid Séville :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En s’imposant cette semaine sur la pelouse d’Elche (0-2), l’Atletico Madrid a officiellement assuré sa place dans le Top 4 et disputera donc la Ligue des Champions la saison prochaine. Vainqueur de la Liga l’an passé, le club madrilène n’a pas su conserver son titre par manque de régularité dans ses performances. Plutôt intéressant l’an passé avec un jeu un plus offensif, l’Atletico n’a pas su surfer sur cette vague. Eliminés de la Ligue des Champions en quart de finale par Man City, les Matelassiers se sont attachés d’accrocher une place en C1 pour l’an prochain, car il y a quelques semaines de là les Colchoneros accusaient plusieurs points de retard. Le week-end dernier, les Matelassiers ont également fait plaisir à leurs supporters en s’imposant dans le derby face au Real Madrid (1-0) sur un penalty du portugais Carrasco. Dans cette fin de saison, Simeone aura sans doute pour objectif d'aller chercher la 3e place.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Un point derrière l'Atlético au classement, le FC Séville est quant à lui pas loin de décrocher sa place en Ligue des Champions puisqu’avec 1-2 points supplémentaires ou un résultat autre qu’une victoire du Betis lui offrirait une place dans le Top 4 dès ce week-end. Les Andalous repoussent l’échéance puisqu’ils viennent de signer trois nuls consécutifs en Liga dont le dernier en date face à Majorque (0-0). Cette dynamique est celle de la seconde partie de saison où le club andalou s’est montré nettement moins performant que lors de la première partie de saison. Incapable de sortir de sa phase de poule de ligue des Champions, Séville a ensuite été éliminé dès les 8de finale de l’Europa League par West Ham. Arrivé lors du mercato hivernal, Anthony Martial n’a pas réussi à se relancer en Andalousie. Le Français a effectué son retour dans le groupe sévillan et a débuté sur le banc face à Majorque. Cette opposition entre l’Atlético, solide à domicile et le FC Séville, meilleure défense de Liga, devrait nous offrir peu de buts. Avec un avantage pour l'Atlético face à une équipe de Séville qui n'a remporté qu'1 seul de ses 11 derniers déplacements.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Atlético Madrid Séville détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !