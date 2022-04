Pronostic Atlético Madrid Manchester City : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale retour de Ligue des Champions

Un Atlético Madrid – Manchester City encore cadenassé

Comme on pouvait s'y attendre, l'Atlético s'est déplacé à Manchester City pour tenter de ramener un match nul de l'Etihad Stadium de son 1/4 de finale aller. Très bien en place, lesse sont cependant fait surprendre en fin de match sur une action de grande classe entre Foden et De Bruyne, qui permet aux Cityzens d'avoir un avantage d'un but avant le retour au Wanda Metropolitano. La bande à Simeone ne devrait pas changer de tactique au retour, un seul but suffisant pour revenir à la marque. A domicile, le club madrilène n'a pas gagné un match cette saison en Ligue des Champions, malgré quelques prestations intéressantes comme celle contre Manchester United au tour précédent où lesavaient obtenu un nul miraculeux. En Liga, l'Atlético vient de s'incliner sur la pelouse de Majorque (1-0) et ne possède désormais plus qu'un point d'avance sur le Betis dans la course au Top 4. Pour affronter Manchester City, Simeone va pouvoir compter sur le portugais Carrasco qui a purgé ses matchs de suspension. Les seules incertitudes au niveau de l'effectif viennent d'Herrera et surtout de Gimenez, déjà absents à l'Aller. Obligé de montrer un visage plus conquérant, l'Atlético espère que le duo Griezmann – Felix aura plus de ballons qu'à l'aller (0 tir à l'aller pour les Madrilènes). Manchester City a donc souffert pour casser le verrou de la défense des Colchoneros mais a assuré l'essentiel. Finaliste malheureux la saison passée, le club mancunien peut s'appuyer sur cette expérience pour aborder cette manche retour face à une équipe agressive comme peut l'être l'Atletico. Le week-end dernier, la bande à Guardiola nous a offert un superbe match contre Liverpool (2-2) où ses protégés ont mené à deux reprises sans pouvoir conserver leur avantage. Néanmoins, City domine toujours la Premier League avec son point d'avance et un calendrier favorable par rapport aux. Samedi prochain, les partenaires de Foden retrouveront Liverpool en demi-finale de la FA Cup à Wembley. Avant cela, City doit passer l'obstacle Atlético. Pour cela, Guardiola compte sur Kevin de Bruyne, dans une forme exceptionnelle, lui qui s'est montré décisif lors des 4 dernières rencontres. Au niveau de l'effectif, Gabriel Jesus est suspendu tandis que Ruben Dias est blessé. Comme à l'aller, ce choc entre l'Atlético et Manchester City s'annonce une nouvelle fois cadenassé.