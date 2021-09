Pronostic Atalanta Bergame Young Boys Berne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

L’Atalanta Bergame se reprend face aux Young Boys de Berne

L'Atalanta Bergame est devenue une place forte du foot italien mais aussi d'Europe. En effet, la Dea a réussi à s'extirper de la phase de groupe lors des deux dernières saisons, avec notamment un quart de finale face au PSG où ils sont passés tout près des demi-finales. L'an passé, la formation italienne s'est inclinée en huitièmes de finale face au Real Madrid. Cette saison, pour leur entrée dans cette poule, les hommes de Gasperini nous ont livré une rencontre typique de l'Atalanta avec un match spectaculaire et un bon nul obtenu à l'extérieur face à Villarreal (2-2). En Serie A, l'équipe de Bergame est toujours aussi régulière avec une 7place au général, à 3 points de la troisième position occupée par l'Inter. Depuis le départ de la saison, l'Atalanta a perdu un seul match, à domicile face à la Fiorentina (1-2). Suite à son nul à Villarreal, la Dea avait enchainé deux victoires face à la Salernitana (0-1) et Sassuolo (2-1). Et le week-end dernier, les partenaires de Pessina ont réalisé une très belle prestation à Giuseppe-Meazza en tenant tête au dernier champion d'Italie, l'Inter (2-2). Réputé pour son football offensif, l'Atalanta a seulement inscrit 8 buts cette saison. La faute en partie à l'absence de Luis Muriel qui laisse son compatriote Zapata (2 buts) un peu plus esseulé que d'habitude devant. En revanche, les Italiens se montrent solides avec la 3e meilleure défense de Serie A. En face, les Young Boys de Berne ont réalisé l'exploit de la première journée en dominant à domicile Manchester United (2-1) grâce à un but de l'ancien rennais Siebatcheu dans les arrêts de jeu. Cependant, les Suisses perdaient 1-0 (but de CR7) jusqu'à l'expulsion bête du défenseur mancunien Wan-Bissaka. Champion de Suisse, la formation bernoise n'occupe actuellement la 2e place du classement avec 4 points de retard sur le FC Bâle. Après des débuts compliqués avec un revers face à Sion, la machine suisse s'est mise en route avec 10 matchs sans la moindre défaite toutes compétitions confondues. Le week-end dernier, les Young Boys se sont défaits de St Gallen (2-1). A domicile et plus expérimentée du très haut niveau, l'Atalanta devrait être en mesure de s'imposer face aux Young Boys de Berne.