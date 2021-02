Pronostic Atalanta Bergame Real Madrid : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

Un Atalanta Bergame – Real Madrid plus ouvert que jamais

Quart de finaliste l'an passé, l'Atalanta a pris goût à la Ligue des Champions. Le club italien a réussi un excellent parcours en phase de groupe en s'imposant notamment à Anfield face à Liverpool mais aussi sur le terrain de l'Ajax. En Serie A,vient de régaler ce week-end face au Napoli (4-2) et a ainsi conforté sa place dans le Top 4. De plus, le club bergamasque s'est récemment qualifié pour la finale de la Coppa Italia (déjà aux dépens de Naples), où elle affrontera la Juventus. L'Atalanta fait désormais partie du gotha italien et s'installe progressivement sur la scène européenne. Réputée pour son jeu offensif, la formation italienne a tout à gagner dans cette confrontation face à une formation madrilène qui a régné plusieurs années sur l'Europe mais qui n'est plus aussi intraitable. Gasperini dispose d'excellents éléments comme Zapata ou Muriel, mais peut également s'appuyer sur le précieux Matteo Pessina, très bon lors des dernières rencontres, et qui a pris la relève de la légende Papu Gomez dans le rôle de dynamiteur derrière les deux attaquants.De son côté, le Real Madrid même malmené reste une institution, capable de se sortir de situations mal embarquées. Lesl'ont prouvé la saison dernière, en finissant en boulet de canon pour remporter la Liga, alors que les premiers mois avaient été très décevants et que le titre semblait promis au Barça. Pour ce nouvel exercice, les Madrilènes sont loin de se montrer flamboyants mais viennent récemment de combler une partie de leur retard sur l'Atlético. Les hommes de Zidane sont 2avec 3 points de retard sur lesqui ont un match en retard à jouer. Sortis difficilement de leur groupe, les Madrilènes se déplacent en Italie avec une ribambelle de blessés, puisque les Karim Benzema, Sergio Ramos, Hazard, Carvajal, Marcelo, Valverde ou Rodrygo sont tous sur le flanc. Cependant, à l'expérience et au réalisme, le Real a encore pu s'imposer ce week-end sur la pelouse de Valladolid (0-1 avec un grand Courtois), enchaînant une 4victoire consécutive. Ce choc entre une Atalanta capable de renverser n'importe quelle équipe et un Real, qui reste un grand d'Europe et un formidable compétiteur, peut basculer d'un côté à l'autre.