Pronostic AS Roma Leicester : Analyse, cotes et prono de la demi-finale retour de Ligue Europa Conférence

La Roma, une faim de Louve face aux Foxes de Leicester

A l'intersaison dernière, la Roma a recruté José Mourino pour remporter des titres. Le Portugais est à deux matchs de permettre à la Louve de décrocher un trophée, le premier depuis 2008. La Roma est engagé depuis la phase de poules de cette Conference League. Tout d'abord, la Roma avait difficilement remporté son groupe devant Bodo/Glimt, avant une double confrontation laborieuse face au Vitesse Arnhem en 8(2-1 en cumulé). En quart de finale, les Italiens ont retrouvé les norvégiens de Bodo/Glimt où après avoir perdu l'aller (2-1), les Giallorossi ont fait la différence au stade Olympique (4-0) grâce notamment à un Zaniolo inspiré avec un triplé à la clé. Sans être transcendante, la Roma a accroché un bon nul lors du match aller à Leicester (1-1) avec une réalisation du capitaine Pellegrini. Comme beaucoup d'équipes engagées en Europe, la Roma souffre de l'enchaînement des matchs. En Serie A, elle reste sur 3 journées sans la moindre victoire : 1 nul à Naples, 1 défaite sur la pelouse de l'Inter et 1 nul concédé à domicile face à Bologne ce week-end. Les Romains sont toujours en cinquième position mais ne comptent plus que 3 points d'avance sur le l'Atalanta (8). La Louve semble tout miser sur cette Europa League, comme le montre l'équipe alignée par Mourinho contre Bologne puisqu'Abraham, Karsdorp, Smalling et Pellegrini ont tous débuté sur le banc. De son côté, Leicester ne peut que compter sur cette Conference League pour sauver une saison décevante en Premier League. Très bons lors des deux derniers exercices et proches d'accrocher une place dans le Top 4 anglais, les Foxes occupent seulement la 11e place du classement général. Distancé pour jouer l'Europe via la PL, Leicester a en revanche su rebondir en Conference League après avoir fini en troisième position de son groupe d'Europa League derrière le Spartak Moscou et le Napoli. Pour débuter dans cette Conference League, les Anglais n'ont pas connu de problèmes face aux Danois des Randers (7-2). La suite fut plus compliquée face au Stade Rennais (3-2) mais aussi contre le PSV Eindhoven où Leicester a arraché sa qualification lors du match retour dans les dernières minutes. Leicester est toujours en vie dans cette demi-finale malgré un match aller difficile où le club est parvenu à égaliser face à la Roma grâce à Lookman (1-1). Le week-end dernier, Brendan Rodgers a préservé plusieurs de ses joueurs lors du revers concédé face à Tottenham (3-1), puisque les Fofana, Tielemans, Vardy ou Barnes étaient tous sur le banc. Poussée par ses tifosi, la Roma devrait prendre le dessus sur Leicester et se qualifier pour la finale de la Conference League.