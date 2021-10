Pronostic Arsenal Aston Villa : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Un Arsenal – Aston Villa avec des buts de chaque côté

Arsenal est l’une des formations qui a le plus investi lors du dernier mercato en recrutant les Odegaard, White, Ramsdale ou Lokonga. Censées aider les Gunners à retrouver leur lustre d’antan, ces recrues sont pour le moment loin de convaincre pleinement. Après avoir connu un bon passage avec trois succès consécutifs, dont sa victoire dans le derby face à Tottenham (3-1), Arsenal vient de signer deux matchs nuls. Si celui obtenu avant la trêve à Brighton paraît être un bon point, celui concédé face à Crystal Palace lundi est plus décevant. En effet, les hommes d’Arteta avaient rapidement ouvert le score par Aubameyang (3 buts avec Arsenal, 1 avec le Gabon) avant de subir la révolte desen seconde période, qui ont repris le score en leur faveur. Entré en fin de rencontre, Alexandre Lacazette a cependant permis à son équipe d’éviter la défaite. Lesfont preuve d’inconsistance durant une rencontre et ont des résultats encore trop irréguliers qui font qu’Arsenal se retrouve en milieu de tableau.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Aston Villa a connu également une fin de match agitée le week-end dernier. En effet, en tête avec un avantage de deux buts, lesse sont écroulés lors des 10 dernières minutes de leur rencontre face à Wolverhampton. Lesont renversé le match pour s’imposer (2-3) au Villa Park. Depuis le début de saison, Villa se montre irrégulier, capable de très bonnes prestations comme lors de son succès à Old Trafford face à Manchester United (0-1) mais aussi des défaites incroyables comme celle concédée face à Wolverhampton. Cet été, Jack Grealish la star d’Aston Villa est parti rejoindre Man City pour 100M d’euros. L’argent récolté a été investi dans le recrutement de plusieurs joueurs comme Buendia ou Ings (3 buts), qui sont venus épauler les Watkins, McGinn ou Mings. Cette rencontre entre Arsenal et Aston Villa s’annonce agréable, car les deux formations manquent de maîtrise sur la durée d’un match et elles devrait nous offrir une opposition ouverte avec des buts de chaque côté, comme lors des 2 derniers matchs d'Aston Villa et 2 des 3 derniers d'Arsenal.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecavec, dont un 1er pari remboursé de 110€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecUn Bonus ÉNORME de 200€ dont 150€ sur vos 1paris sportifs avecavecRetrouvez le Pronostic Arsenal Aston Villa détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !