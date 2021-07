Pronostic Argentine Colombie : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de Copa América

L’Argentine et Messi sur leur lancée face à la Colombie

Troisième de la dernière Copa América, l'Argentine affronte la Colombie pour une place en finale. Pour en arriver là, l'a réalisé un excellent parcours puisqu'hormis lors de son premier match face au Chili où elle a fait un nul (1-1), elle a remporté toutes ses rencontres. En effet, les hommes de Lionel Scaloni se sont successivement imposés face à l'Uruguay (1-0), le Paraguay (1-0) et la Bolivie (4-1). Ces excellents résultats ont permis à l'Argentine de remporter son groupe et d'affronter le 4de l'autre poule en quart de finale, à savoir l'Equateur. Portée par un Messi des grands soirs, l'a surclassé la sélection équatorienne (3-0). Considérée comme le meilleur joueur du monde,a délivré deux passes décisives à De Paul et Lautaro Martinez, avant d'aggraver le score sur un coup franc direct. L'excellente forme du capitaine est évidemment une bonne nouvelle pour l'Argentine qui va tenter de se qualifier pour la finale de la Copa América. De plus, Lautaro Martinez, malheureux depuis le départ de la compétition, vient d'enchainer deux buts consécutifs face à la Bolivie et l'Equateur. Auteur d'une saison incroyable avec l'Inter, l'attaquant argentin retrouve la confiance au meilleur des moments.

De son côté, la Colombie a réussi l'exploit de se qualifier pour les demi-finales de la Copa America sans trois de ses meilleurs joueurs. Blessés, Radamel Falcao et James Rodriguez ne sont pas du voyage au Brésil, tandis que Cuadrado était suspendu en 1/4. Qualifiés difficilement,se sont logiquement imposés en quart de finale face à une Uruguay décevante. Dominateurs, les Colombiens ont fait la différence lors des tirs aux buts, où tous les joueurs ont inscrit leur penalty tandis que les Uruguayens en rataient deux. Avant cela, la Colombie avait connu un parcours compliqué en groupe. Pourtant bien partis avec un succès sur l'Equateur (1-0), les Colombiens ont ensuite fait match nul contre le Venezuela (0-0), avant de s'incliner contre le Pérou (1-2) et contre le Brésil (1-2). Auteurs d'un bon match face à la Seleção,ont chuté en fin de rencontre en encaissant un but après 10 minutes d'arrêt de jeu. Cette sélection s'appuie sur des joueurs qui font le bonheur des clubs européens, mais les attaquants de l'Atalanta Bergame Luis Muriel et Zapata n'ont pas marqué un but sur cette Copa América. Pour cette demi-finale, l'Argentine portée par le génie de Messi devrait logiquement se qualifier pour la finale.