Pronostic Angers Rennes : Analyse cote et prono du match de Ligue 1

Après avoir connu plusieurs saisons sous les ordres de Stéphane Moulin, Angers débute un nouveau cycle avec Gérald Baticle. Au regard des résultats du SCO depuis le départ de ce nouvel exercice, la transition se passe bien puisque la formation angevine est toujours invaincue. En effet, les partenaires de Traoré sont allés s'imposer à la Meinau face à Strasbourg (0-2). Ensuite, les Angevins ont surclassé l'Olympique Lyonnais (3-0) dans leur stade Raymond Kopa. Sur leur lancée, les hommes de Baticle sont allés chercher un nul à Bordeaux (1-1). Avec 7 points, le SCO occupe la 2place du classement à l'orée de cette journée et se présentera en confiance face à des Rennais qui se sont déplacés en Norvège quelques jours auparavant. En effet, les Bretons sont allés disputer un barrage à Trondheim face à Rosenborg (5-1 en cumulé) pour intégrer la phase de groupe de la nouvelle Conférence League. L'arrivée de Bruno Génésio en fin de saison dernière a permis au club rennais d'accrocher la 6place et de pouvoir participer à ce tour de qualification. Sur le plan national, les Rouge et Noir ont débuté par deux matchs nuls face à Lens (1-1) et contre Brest (1-1). Le week-end dernier, les Rennais ont finalement décroché leur premier succès dans le derby face à Nantes (1-0) grâce à une réalisation de Martin Terrier. Le Stade Rennais possède des armes devant avec les Terrier, Guirassy, ou Sulemana même si le percutant belge Doku est incertain suite à une gêne ressentie face à Nantes. Cette rencontre entre deux équipes en confiance et qui ont toutes deux marquer sur chacun de leurs matchs depuis le début de saison (3 matchs pour Angers et 5 pour Rennes) devrait logiquement nous offrir des buts de chaque côté.