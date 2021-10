Pronostic Angers Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Angers garde le cap face à Metz

Profitez de 120€ offert chez Betclic EN EXCLU dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Angers Metz :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Calé comme souvent dans le ventre mou du championnat l’an passé, Angers a tourné une page cet été avec le départ de Stéphane Moulin. Pour lui succéder, les dirigeants angevins ont jeté leur dévolu sur Gérald Baticle. L’ancien entraîneur adjoint de l’Olympique Lyonnais a connu une très bonne entame avec son club en remportant 3 des 4 premières journées. Depuis cet excellent passage, le SCO a légèrement levé le pied. En effet, la formation angevine reste sur 4 rencontres sans la moindre victoire avec notamment une lourde défaite à domicile face à Nantes (1-4). Néanmoins, malgré cette série plus compliquée, le SCO n’a perdu qu’une seule fois lors des 8 premières journées et occupe la 5place du classement. Lors des deux dernières journées, les Angevins ont tenu tête à l’Olympique de Marseille (0-0) avant de revenir au score à Troyes (1-1).chezEN EXCLU avec le code SOFOOT120⇒ ⇒⇐ ⇐Surprise de la saison dernière, le FC Metz était parvenu à se maintenir assez tranquillement. Pour ce début de nouvel exercice, les Messins rencontrent plus de difficultés et ont dû attendre la 8e journée pour décrocher une première victoire. En effet, le week-end dernier, les hommes de Fred Antonetti sont allés s’imposer chez un autre mal classé, le Stade Brestois (1-2). Arrivé de Bordeaux libre, Nicolas de Préville a signé son premier but sous ses nouvelles couleurs en Bretagne. Cette victoire a permis à Metz d’abandonner sa dernière place et de remonter à la 18position. Solide depuis le départ de la saison, Angers semble en mesure de l'emporter face au FC Metz.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 120€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 120€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Angers Metz détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !