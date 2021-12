Pronostic Amiens Dunkerque : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Amiens décroche une victoire importante face à Dunkerque

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Amiens - Dunkerque :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La lutte pour le maintien fait rage en Ligue 2 puisque seulement 4 points séparent l’avant-dernier Amiens du 12e Dijon. La formation picarde a connu un exercice dernier compliqué suite à sa relégation d de L1. Néanmoins, les Amiénois étaient parvenus à se sauver. Pour ce nouvel exercice, le club picard a décidé de recruter en tant que coach Philippe Hinschberger qui restait sur une excellente saison à la tête de Grenoble. Mal parti dans cette saison, le club picard s’est par la suite ressaisi en alignant surtout des matchs nuls. En effet, depuis le début de saison, Amiens a enregistré 9 nuls en 16 journées. Vainqueur de Valenciennes (3-0) à la Licorne, Amiens a ensuite partagé les points avec Bastia, Caen et Le Havre. En revanche, le club amiénois a assuré en Coupe de France en remportant ses deux matchs face à Anzin et Cambrai. Ces succès lui ont ouvert la porte des 32de finale où Amiens se déplacera à Guingamp.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Dunkerque n’est pas au mieux puisque le club nordiste est également dans la zone rouge. 18avec 1 point d'avance sur Amiens, la formation dunkerquoise est toujours dans le coup puisqu’elle compte seulement 1 point de retard sur les premières équipes non relégables. Les hommes de Revelli ont connu une très bonne période en septembre-octobre avec 4 victoires et 1 nul consécutif. En revanche, la série s’est arrêtée face à Grenoble (1-0) et contre Ajaccio (0-1) lors des 2 dernières journées. De plus, Dunkerque s’est incliné dès son entrée en lice en Coupe de France face à Linas-Montlhery, club de National 3. Sur 4 matchs sans défaite et à domicile, Amiens semble pouvoir l'emporter face à Dunkerque qui vient d'enchaîner 3 défaites consécutives.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Amiens Dunkerque détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !