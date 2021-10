Pronostic Allemagne Roumanie : Analyse, cotes et prono du match éliminatoire de la Coupe du Monde 2022

Une Allemagne de retour face à la Roumanie

Championne du Monde 2014, l'Allemagne a depuis progressivement décliné. En effet, demi-finaliste de l'Euro 2016, la Mannschaft s'est ensuite fait sortir de la Coupe du Monde dès la phase de poule. Lors du dernier championnat d'Europe, les Allemands ont réussi à s'extirper de leur groupe mais ont ensuite été dominés par l'Angleterre (2-0). Suite à cette contre-performance, Hansi Flick a pris le relais d'un Joachim Löw, qui semblait avoir perdu le fil ces dernières saisons. L'ancien coach du Bayern semble avoir redonné un nouveau souffle à la Mannschaft qui s'est imposée lors des trois dernières rencontres face au Liechtenstein (0-2), l'Arménie (6-0) et l'Islande (0-4). Impressionnants offensivement, les allemands se montrent très solides défensivement sous les ordres de leur nouvel entraineur. Avec son ossature du Bayern avec les Neuer, Kimmich, Goretzka, Sané ou Gnabry, l'Allemagne dispose d'un effectif de 1ière qualité complété par les Blues avec Rudiger, Havertz et Werner.

De son côté, la Roumanie n'est pas parvenue à se qualifier pour le dernier Euro mais est plutôt bien placée dans ces éliminatoires du Mondial 2022. En effet, les Roumains occupent la troisième place du groupe derrière l'Allemagne et l'Arménie. La sélection des Carpates ne compte qu'un seul point de retard sur l'Arménie. Toujours dans le coup pour la qualif', les Roumains restent sur trois prestations intéressantes avec des succès sur l'Islande (0-2), le Liechtenstein (0-2) et un match nul contre la Macédoine du Nord (0-0). Dans cette équipe, on retrouve les expérimentés Chiriches, Keseru ou Stanciu mais aussi le prometteur Hagi. De retour au 1er plan depuis la prise en main de l'équipe par Hansi Flick, l'Allemagne devrait s'imposer face à la Roumanie sans encaisser de but comme lors des 3 dernières rencontres de la Mannschaft.