Pronostic Ajax Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Le bon coup de Lille face à l’Ajax

En renversant la vapeur lors des 5 dernières minutes du match face à Lille (1-2), l'Ajax a pris une sérieuse option pour la qualification pour les 8de finale de l'Europa League. Les Bataves viennent de la Ligue des Champions où ils ont terminé en troisième position de leur groupe derrière Liverpool et l'Atalanta Bergame. Habitué à lutter en Europe, l'Ajax a fait étalage de son expérience lors du match aller pour décrocher une précieuse victoire face aux nordistes. En Eredivisie, le club d'Amsterdam compte 6 points d'avance sur le PSV Eindhoven, qui a en plus joué un match supplémentaire. Ce week-end, les hommes d'Erik Ten Hag se sont tranquillement imposés face au Sparta Rotterdam (4-2) avec notamment un doublé de Sébastien Haller. Arrivé lors du mercato hivernal, l'ex de West Ham est parfaitement intégré au sein de l'Ajax mais ne participera à l'Europa League suite à une étourderie administrative du club néerlandais.

Passé complétement au travers de son match à l'aller, le LOSC aurait cependant pu réaliser un hold-up suite à l'ouverture du score de Weah à 20 minutes de la fin du match. Abattu par la performance de ses hommes, Christophe Galtier était très remonté du contenu offert par son équipe. Ce week-end, les Lillois ont fait preuve d'une grande maîtrise sur le terrain de Lorient avec leur plus large victoire en 2021 (1-4). Revigorés par ce succès, qui offre 3 points d'avance sur Lyon, les Nordistes veulent jouer crânement leurs chances aux Pays-Bas. De plus, le LOSC peut compter sur les retours des importants André et Xeka, qui ont purgé leur match de suspension à l'aller. Le club lillois a montré de belles ressources cette saison, et est en plus capable de faire mal à cette formation de l'Ajax. Passé à côté du sujet à l'aller, Lille pourrait surprendre son adversaire au retour, ou en tout cas accrocher au moins un nul.