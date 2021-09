Pronostic Ajaccio Sochaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Ajaccio résiste à Sochaux

Cette opposition entre Ajaccio et Sochaux met aux prises deux formations qui ont pris une très bonne entame dans le championnat. Les Corses sortent d'un exercice convenable, où après une entrée laborieuse, ils ont réussi à redresser la barre pour se maintenir tranquillement. Depuis le début de saison, le rythme de l'AC Ajaccio est victoire à domicile, nul en déplacement. Victorieux d'Amiens (3-1) et Caen (2-0) à François-Coty, le club corse est allé prendre le point du match nul face à Toulouse (2-2), Auxerre (0-0) et Guingamp (1-1). Huitième du classement, Olivier Pantaloni est satisfait du départ de ses protégés qui ont déjà affronté plusieurs candidats aux barrages, comme Caen, Toulouse ou Auxerre.

Malgré plusieurs départs à l'intersaison, Sochaux est très bien parti et occupe la 3place du classement. L'an passé, les Doubistes s'étaient également bien comportés en finissant dans le 1tiers de la Ligue 2. A l'intersaison, le club a opéré un recrutement judicieux. Les nouvelles recrues ont été parfaitement intégrées par les anciens du club comme le capitaine Weissbeck ou Florentin Pogba. Ce dernier pourrait manquer ce choc puisqu'il est coincé en Guinée suite au coup d'état qui touche le pays. Depuis le début de saison, Sochaux s'est imposé contre Dijon (1-3), Caen (1-2), Dunkerque (1-0) et Grenoble (1-0) pour une défaite contre le Havre (0-2) et un nul à Amiens (0-0). Solide la formation ajaccienne se méfie de Sochaliens convaincants dans cette entame de championnat. A domicile, Ajaccio semble en mesure d'accrocher au moins le point du nul face à une solide formation sochalienne.