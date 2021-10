Pronostic Ajaccio Quevilly Rouen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Ajaccio se relance face à Quevilly Rouen

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous souhaitez parier sur ce Ajaccio – Quevilly Rouen chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ajaccio a connu une saison dernière compliquée. En effet, les Corses ont débuté la saison difficilement, certainement marqué par l’arrêt de l’exercice précédent, alors qu’ils étaient en course pour la montée. Au final, les hommes d’Olivier Pantaloni ont logiquement obtenu leur maintien. Cette saison a nettement mieux démarré puisqu’Ajaccio pointe en 4position avec 4 unités de retard sur le leader toulousain. Cependant, les Corses ont connu un coup d’arrêt lors des 2 dernières journées avec un nul à domicile face à Niort (0-0) et surtout le week-end dernier dans le derby face à Bastia. Favoris de ce duel 100% corse, les Ajacciens sont passés à côté de leur match (2-0) comme cela peut arriver des fois dans un derby. Dans son stade François-Coty, Ajaccio reste sur 4 victoires et un nul, avec un seul but encaissé. La formation corse espère se relancer à domicile.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Promu cette saison, Quevilly Rouen avait fini en 2position du dernier National, derrière Bastia. Les hommes de Bruno Irles ont évidemment pour objectif de se maintenir et luttent pour cela depuis le début de saison. Après 10 journées disputées, la formation normande occupe la 12place avec 4 points d’avance sur le premier relégable. Bien parti avec deux succès lors des 3 premières journées, Quevilly-Rouen souffre depuis avec une seule victoire lors des 7 dernières rencontres, sur la pelouse de Valenciennes. La semaine passée, la formation normande a été accrochée à domicile par l’En Avant Guingamp (2-2). Intraitable à domicile en ce début de saison (4 victoires, 1 nul), Ajaccio devrait s’imposer face à un promu Quevilly Rouen un peu moins bien ces dernières semaines.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Ajaccio Quevilly Rouen détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !