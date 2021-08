Pronostic Ajaccio Caen : Analyse cote et pronostic du match de Ligue 2

Caen va chercher un résultat à Ajaccio

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ajaccio a connu une saison dernière moyenne. Mal partis, les Corses n’ont jamais su rattraper leur retard pour au final terminer en 13position. Pour lancer cette nouvelle saison, les hommes d’Olivier Pantaloni ont eu des confrontations compliquées face à des candidats à la montée comme Toulouse, Amiens ou Auxerre. Malgré ces 3 premières journées, Ajaccio est resté invaincu avec un succès convaincant à domicile face à Amiens (3-1) et deux nuls très encourageants au Stadium (2-2) et à l’Abbé Deschamps (0-0). Les Corses n’ont pas pu enchaîner puisqu’ils ont été touchés par de nombreux cas de Covid au sein de leur effectif, qui a obligé la Ligue à reporter des matchs. La formation corse compte deux matchs de moins que ses adversaires et disputent face à Caen l’une de ses rencontres en retard.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Stade Malherbe de Caen est nettement mieux parti que la saison dernière. En effet, la formation normande pointe en 5position, à seulement 4 points du leader toulousain. Cette rencontre en retard face à Ajaccio pourrait permettre à Caen de prendre la 2place du classement en cas de succès à François-Coty. Depuis l’arrivée de Stéphane Moulin, le Stade Malherbe se montre nettement plus solide qu’il ne l’était, avec seulement 2 buts concédés en 4 rencontres. De plus, Caen profite de la renaissance d’Alexandre Mendy, auteur déjà de 5 buts. Depuis le début de saison, les Normands se sont imposés à 3 reprises face à Rodez (4-0), Niort (0-1) et le week-end dernier contre Nancy (1-0), pour un revers face à une belle équipe Sochaux (1-2). Face à un adversaire qui a été touché durement par le Covid, Caen pourrait ramener au moins le point du nul de son périple corse.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 200€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(262€ - les 200€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de MonacoavecRetrouvez le Pronostic Ajaccio Caen détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !