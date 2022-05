« Dire que notre grève sur le RER B a engendré les incidents du Stade de France est un énorme raccourci »

Malgré les incidents survenus aux abords du Stade de France pendant la finale de la Ligue des Champions, les syndicats des conducteurs de RATP ont de nouveau appelé à une grève sur le RER B ce vendredi à l'occasion de la rencontre entre l'équipe de France et le Danemark. Le secrétaire communication de la CGT Métro-RER, Yannick Stec, explique les motivations des syndicats, pas freinés par les événements du week-end dernier.

« C’est une stratégie de pourrissement volontaire de la part des dirigeants. Le dialogue social n’est pas sain. On n'utilise pas d’un événement mondial dramatique dans un rapport de force contre ses propres salariés » .

« Pour vendredi, on n’est pas inquiets. La fédération sait bien gérer quand c’est l’équipe de France. La finale de Ligue des champions, c’était un manque d’organisation d’un peu tout le monde. »

Propos recueillis par Gabriel Joly

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce n’est pas le côté jouissif de foutre le bordel. Ça n’a rien à voir, on n’arrive juste pas à se faire entendre auprès de la RATP. On est dans une situation de sous-effectif chronique sur les RER. Ça arrive qu’on commence nos journées à 4h30 du matin et on doive aller jusqu’à 1h30 le soir. Sans compter nos salaires qui stagnent. On perd du niveau de vie alors que l’entreprise est en bonne santé. Malgré un mouvement de grève assez suivi depuis la mi-mai, la RATP n'a même pas pris la peine de contacter les syndicats pour trouver une solution. Là, on veut remettre le couvert vendredi pour le match de l’équipe de France . Il faut qu’on parle enfin de nous. La direction fait la sourde oreille depuis six mois alors que la colère qui gronde chez les conducteurs. Quand on joue avec le feu, ça doit péter.Il y a eu des problèmes du Stade de France mais il ne faut pas tout nous mettre sur le dos. On avait choisi de se mobiliser le 28 mai justement pour cette finale. On voulait qu’on parle de nos revendications car on ne cesse d’alerter la RATP en vain. Malheureusement, il y a eu ces incidents. Après samedi, on s’attendait à ce que la direction fasse un pas vers nous pour discuter d’autant que l’ampleur des événements porte préjudice à l’image de l’entreprise. Mais non, rien. C’est une stratégie de pourrissement volontaire de la part des dirigeants. Le dialogue social n’est pas sain. On n'utilise pas d’un événement mondial dramatique dans un rapport de force contre ses propres salariés. Nous on était tous atterrés devant les vidéos qu'on a vu ce samedi donc on s’imaginait qu’il y aurait une tentative d’apaisement de la part de la RATP mais c’est tout le contraire. Ils nous laissent vraiment pourrir dans cette situation.Ce communiqué, c’est moi qui l’aie tapé. Nous, on ne revendique pas les incidents. On dit juste qu’il y a eu une réussite de la grève, ce qui est une réalité. En revanche, c'est la direction de la RATP qui porte la responsabilité du fiasco. On les avait prévenus de ce mouvement de grève depuis un moment. On avait même rédigé un communiqué la semaine dernière où on expliquait déjà pourquoi ils seraient les seuls responsables d’une finale gâchée. Ensuite, se sont greffées les histoires de faux billets et les émeutes qu’on connait mais on ne peut pas rejeter la faute sur nous. Dire que notre grève sur le RER B a engendré les incidents dramatiques qu’on a tous constaté est un énorme raccourci. La ficelle est trop grosse là ! Les retards d’acheminement, ils ont eu lieu car les fans de Liverpool sont allés à lade Nation avant d'aller au Stade de France. Mais nous, on avait prévenu de ce qu'on faisait samedi en amont.Pour vendredi, on n’est pas inquiets. Ce n’est pas le même type de supporters, pas les mêmes organisateurs non plus. Cela n’aura pas les mêmes conséquences que samedi dernier. La fédération sait bien gérer quand c’est l’équipe de France. La finale de Ligue des champions, c’était un manque d’organisation d’un peu tout le monde. Donc non, on ne pense pas que cela se reproduira de la même manière. Par contre, si c’est le seul moyen pour se faire entendre, on l’utilise. Dans un conflit social, tout est une question de rapport de force. Le problème d’effectif est toujours là. Pour France-Danemark, nous, on demande juste à être écoutés. Ce n’est pas de gaieté de cœur mais on le fait.