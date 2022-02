Porto arrache un match nul spectaculaire face au Sporting

FC Porto (4-4-2) : Diogo Costa - João Mário (Pepê, 74e), Mbemba, Pepe, Zaidu - Otavio, Uribe (F. Conceição, 74e), Vitinha (Galeno, 57e), F. Vieira - Evanlison, Taremi. Entraîneur : Sergio Conceição.



Sporting Portugal (3-4-3) : Adán - Inacio, Coastes, Feddal - Esgaio, Matheus, Ugarte, Reis - Sarabia (Palhinha, 54e), Paulinho (Slimani, 66e), Santos (Neto, 66e). Entraîneur : Rúben Amorim.

MD

Match immense, aucune conséquence.Dragons et Lions ont assuré le spectacle dans le véritable choc de cette 24journée de l’élite portugaise. Un sacré feu d’artifice qui a vu l’arbitre du soir distribuer pas moins de dix biscottes, expulser le capitaine du Sporting dès le retour des vestiaires, accorder quatre buts dans une ambiance de folie et mettre un terme à un match de gala après dix minutes de temps additionnel et juste avant l'explosion d'une bagarre générale. Et à l'issue de ce match riche en rebondissements, ce sont les hommes de Rúben Amorim qui signent la « meilleure » affaire dans l’antre du Dragon.Pas que repartir avec un point de Porto - et donc toujours ce retard de six longueurs au classement - soit une bonne chose, mais plutôt que les visiteurs se sont fait très (très) peur. Et pourtant tout avait bien commencé. Grâce à un coup de casque parfaitement ajusté de Paulinho à la retombée d’un centre de Matheus Reis, et le sang-froid de Nuno Santos à la conclusion d’une merveilleuse action collective, les joueurs de Sporting tenaient la bête par le bon bout. Mais voilà que la doublette Taremi-Vieira, en pointe de l’attaque alignée par Sérgio Conceição, en a décidé autrement. Buteur pour la réduction du score d’une frappe sèche aux abords de la surface, le jeune portugais devient passeur sur l’égalisation. En supériorité numérique durant près de 50 minutes, les Dragons n’ont pas réussi à repasser devant et mettent fin à une série historique de seize succès consécutifs.Le genre de rencontre qui va laisser des traces.