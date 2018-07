Parcels : « Le foot en Australie, c’est de la merde »

« On vient d’égaliser ? Mortel ! Je peux avoir un ordinateur pour regarder la suite ? » Entre deux balances, Noah Hill trouve le temps de vibrer pour les Socceroos, avec qui il a développé une relation d’amour-haine, la faute à leur supposé manque de créativité. Entretien pendant la mi-temps de Danemark-Australie avec le bassiste des Parcels, quintette aussie installé à Berlin et de passage à Paris à l’occasion de la fête de la musique. Adoubée par Daft Punk, la formation de Byron Bay a plusieurs tracks pop-funk savoureuses à son actif, qui se dégustent idéalement au soleil entre deux matchs.

72

« J’étais tellement obsédé par l'idée de devenir footballeur que je dormais même avec mon ballon. »

Vidéo

« Je ne crois pas que le soccer soit un sport de filles, juste qu’il ne correspond pas à cette image de mecs balèzes qu’affectionnent tellement les Australiens. »

Vidéo

« Il y a vraiment des artistes qui portent le maillot de la ville dans laquelle ils jouent ? Je peux comprendre qu’ils veulent donner le sentiment de faire partie de la communauté locale, mais le football, c’est beaucoup plus sérieux que ça. »

Propos recueillis par Julien Duez, dans une loge bordélique de l’Olympia

Photos : JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Oui, on a pris le temps de le mater entre les balances, les interviews et le concert qu'on donnait dans un festival à Bergen, en Norvège . Je l’ai trouvé assez décousu. La France ne jouait pas aussi bien qu’elle aurait dû, et nous aussi bien qu’on pouvait. C’est-à-dire de manière absolument terrible. Je me sens toujours gêné en voyant l’ Australie à la Coupe du monde.Personnellement, cela signifie beaucoup, car avant d’être musicien, mon rêve était de devenir footballeur. J’étais tellement obsédé par cette idée que je dormais même avec mon ballon.À 14 ans, je pensais encore passer pro et puis finalement j’ai laissé tomber et je me suis pleinement tourné vers la musique. Ça semble bizarre dit comme ça parce que je suis australien, mais le foot a toujours eu une grande place dans ma vie et cela continue encore aujourd’hui.Étonnamment, non. Quand j’étais ado, j’ai joué des matchs contre Toto, notre batteur, et Patrick, un des claviéristes, dans la région de Byron Bay, dont on est tous originaires.On ne dirait pas, mais le football est un des trucs qui nous a réunis.Effectivement, j’ai d’ailleurs étudié dans une école catholique avec plein de mecs costauds qui dénigraient le foot et lui préféraient des disciplines plus viriles. Ça tend à changer petit à petit, mais les clichés ont la vie dure.Ça m’embêterait de dire ça parce que c’est un cliché totalement sexiste. Mais c’est vrai que les mecs en Australie veulent avoir l’air balèze et utilisent des sports comme le rugby ou le foot australien pour y parvenir. Je ne crois pas que lesoit un sport de filles, juste qu’il ne correspond pas à cette image de mecs balèzes qu’affectionnent tellement les Australiens.Personne. Mon seul club, c’est Liverpool . Vous devez savoir que le foot en Australie , c’est de la merde. Je supporte lesà la Coupe du monde, mais sans plus. Chez nous, on n’a pas de culture foot, on n'a pas le goût de le regarder. Pour tout te dire, je n’ai assisté qu’à un match dans ma vie – Gold Coast contre Brisbane, je crois –, et c’était vraiment mauvais. Mais avec le groupe, on habite à Berlin maintenant, il faudrait qu’on aille goûter à l’ambiance des stades européens.Leckie joue au Hertha ? Mais c’est génial, il faut que j’y aille !D’autant plus que c’est le seul joueur de l’équipe d’ Australie qui donne un peu de créativité à cette équipe. Mais sinon, pour être honnête, je ne suis juste pas dans lepour me rendre au stade le week-end. En tant que musicien, je suis davantage concentré sur le processus créatif et je finis par m’enfermer dans le monde de la musique. C’est difficile d’en sortir, même si je continue de m’intéresser au foot en général dès que j’en ai l’occasion.Le meilleur hymne de tous les temps, c’est celui de la Ligue des champions : plein de chœurs, plein de cordes...Je ferais d’office un truc dans ce genre, complètement épique. Après, si c’était un hymne pour les, je pense qu’on partirait sur un morceau plus mélangé, à l’image de l’ Australie . Un peu de traditionnel, un peu de moderne, le tout couplé aux éléments de base d’un hymne. Ça pourrait être cool, j’adorerais ! Même si je ne pense pas qu’on soit les mieux placés pour ce genre de chose.Ah si totalement, c’est même merdique ! Mais comme je le disais, l’ Australie n’est pas un pays de foot, donc c’est comme si ça n’avait pas d’importance parce que tout le monde a l’air de s’en foutre.Si quand même, en 2006, pendant la Coupe du monde en Allemagne . J’avais quatorze ans et je me rappelle avoir pris énormément de plaisir devant le parcours qu’elle a réalisé : victoire contre le Japon , nul de folie contre la Croatie et cette toute petite défaite contre l’ Italie en huitièmes. Mais depuis, c’est une équipe que je trouve ennuyeuse, qui joue un football morne. Sur le terrain, j’étais milieu offensif et j’essayais d’être créatif en permanence. C’est pour ça que je préfère regarder des équipes comme l’ Espagne ou le Brésil , qui correspondent plus à ma philosophie de jeu.Il y en a vraiment qui font ça ? C’est tellement bizarre ! Ok, je peux comprendre qu’ils veulent donner le sentiment de faire partie de la communauté locale, mais le football, c’est beaucoup plus sérieux que ça. Tu as une équipe, tu portes le maillot de ton équipe, point. Après, moi, je ne le ferai pas, je n’aime pas mettre des maillots de foot, ça ne colle pas avec mon style.En fait, je pourrais recommencer à les aimer s’ils amélioraient leur style de jeu, s’ils la jouaient plus créatif, plus ouvert. Pour le moment, je les trouve trop fermés et ça produit un football peu attractif. S’ils changeaient ça, non seulement je prendrais plus de plaisir à les regarder, mais ils seraient aussi bien meilleurs !