On a suivi Wenger au Japon pendant une semaine

Pour célébrer les 25 ans de l'arrivée d'Arsène Wenger, au Japon, au Nagoya Grampus, nous avons suivi le Français lors d'une semaine de tournée de conférencier, à Tokyo, en octobre 2019. Pour la première fois depuis son départ de Nagoya, il revenait au Japon, sans sa casquette de consultant télé ni celle de coach, profitant aussi de la Coupe du monde de rugby. Virée japonaise avec du beau monde, dont un ancien prestataire de James Cameron.



« Fardeau de la J-League » et méthode Kohei

14% de surface habitable et James Cameron

Bain chaud et discours improvisé

Panique des dernières minutes vs Joel Pannick

« C'est une sacrée protection pour les Japonais, l'écriture. »

Une masterclass « à la Christian Jeanpierre » ?

Voleur de Ballon d’or

Par Ronan Boscher // Tous propos recueillis par RB

Un bouquet tendu à 13h30, un gâteau au glaçage précis et une bougie à 18h. «» , blague facilement Arsène Wenger. Bouche serrée, presque souriante bien qu’efficace, il éteint la flamme, puis lance «» avant de reprendre le masque du type qui n’est pas mécontent que ça se termine. Ce 24 octobre 2019 en fin de journée, il quitte cette grande suite du Park Hyatt de Tokyo, dans laquelle il a, durant une heure, répondu aux questions de Junichi Inamoto, 40 ans (ex-Rennais et, en D3 japonaise aujourd’hui). Quelques heures plus tôt, il donnait une conférence dans un théâtre de Shibuya. Depuis quatre jours, Arsène Wenger est au Japon, pour une tournée - rémunérée environ 50 000 euros + hôtel + avions – d’une semaine. Depuis trois jours, il a passé le cap des 70 ans. Il réfléchit : «» Il admet, fataliste, avoir «» du chiffre.Son contexte personnel – deux décès dans sa famille depuis qu’il a quitté le banc d’Arsenal (mai 2018) – lui a malheureusement appris à préciser sa vision du futur. Elle n’est pas révolutionnaire, mais presque souriante et efficace, encore : «"l’inévitabilité de la mort peut conduire à la résignation ou à la célébration de tout ce qu’il y a encore à vivre"...» Habituellement, il n’est pas «» les années qui passent. Pourtant, le 22 octobre au soir, le Français est bien dans un restaurant tokyoïte pour souffler ses 70 bougies. Florent Dabadie, journaliste français exilé au Japon, ancien traducteur de Philippe Troussier et coordinateur de la tournée nippone de Wenger, lui a organisé un dîner d’anniversaire surprise rassemblant une quinzaine de convives. Featuring Bernard Laporte, Christian Jeanpierre et Pierre Hermé pour les desserts. Pouce levé pour Wenger : «Il y a 25 ans, en fin d’année 1994, la vie d’Arsène racontait qu’il était courtisé par le Bayern à l’été, sommé de rester à Monaco à la rentrée pour, fin septembre, en être viré. Écœuré du foot français, l’Alsacien accepte alors, après deux mois de discussion, un contrat de deux ans à la tête du Nagoya Grampus Eight, l’équipe de J-League du géant Toyota. Cette D1 japonaise professionnelle n’a que trois ans, pas de menace de relégation et un mode de fonctionnement binaire. «, se souvient Wenger.» . Sa nouvelle équipe de Nagoya jouit d’une mauvaise réputation, «"fardeau de la J-League". » Une peinture verte masquait même la pelouse jaunie du stade. «» , se souvient encore Franck Durix, joueur sous la coupe de Wenger au Japon. Non, même s’il a du blé et quelques idées, Nagoya ne fait que se planter depuis deux saisons (avant-dernier en 1993, avant-dernier en 1994), vient de perdre Gary Lineker et n’arrive pas à profiter du génial Dragan Stojković.L’Alsacien n’a pas peur du fardeau Nagoya, bien payé il est vrai. Certes, il ne connaît «» le Japon, mais s’en remet à sa «» . Il rappelle ce voyage entre amis à ses 25 ans, dans la Hongrie communiste, curieux de voir lui-même ce que «» vantaient. Là, Wenger convoque ce déjeuner sur une terrasse de Ziget, où le serveur ne lui fait payer que les cafés, et pas les plats. « "C’était le service d’avant qui a pris la commande, pas moi"» Ici, il se souvient de cette dame qui lui refuse la location d’une maison, «» , mais «» . À son retour en France, la sentence de Wenger est irrévocable : «"quand". » Arsène ne sait aussi plus exactement quand il a posé pour la première fois le pied au Japon. Quelques jours après le 17 janvier 1995 en tout cas, date du tremblement de terre de Kobe, à 200 km, au Sud-Ouest de Nagoya. «» , se souvient-il.Retour en 2019, encore à l’aéroport, celui de Tokyo Haneda. Le 21 octobre dans l’après-midi, Kohei, 30 ans, attend fébrilement Wenger. La veille au soir, Kohei a tiré à minuit le rideau de fer du, pub à la gloire d’Arsène qu’il tient dans le quartier de Shinjuku, à Tokyo. Il a épluché avec des amis la liste des vols susceptibles d’accueillir Wenger à bord. Aidés de WhatsApp, ils quadrilleront les deux aéroports tokyoïtes dès 4 heures du matin, Kohei épiant les arrivées à Haneda. «» , dit-il fièrement. Il a aperçu la sécurité sur les dents, en raison d’un afflux d’huiles couronnées et politiques venues célébrer le couronnement du nouvel empereur du Japon, Naruhito. Kohei n’en a reconnu «» . Puis, aux alentours de 17h30 : Arsène Wenger. «» , revit-il une semaine plus tard, toujours en larmes, à la terrasse de son pub. Il s’emballe : «» On est tenté de croire celui qui s’appelle le «» . Son Highbury à lui compte plusieurs corners - jusqu’aux toilettes - et drapeaux à l’effigie du technicien français, surtout en cette semaine d’anniversaire. Kohei a aussi brassé une bière spéciale, la, au goût «» , avec l’ombre d’Arsène, les bras écartés, sur l’étiquette qui annonce un 4,9° d’alcool. «» La bannière, aérotractée dans le ciel du stade d’Huddersfield pour le dernier match de Wenger sur le banc d’Arsenal en mai 2018 ? Méthode Kohei encore, qui avait payé depuis le Japon le happening via une cagnotte participative. «Toutes aussi incroyables, ses trois demandes de visa de travail - toutes refusées - pour la Grande-Bretagne, «, ajuste-t-il.» . Aujourd’hui, il ne ferraille plus avec l’immigration britannique. Il a un nouveau problème. «Que Kohei patiente. Lors de cette dernière semaine d’octobre, il attrapera bien une nouvelle occasion de le croiser ailleurs qu’à l’aéroport. Ce ne sera pas le 22 au soir, pour l’anniversaire surprise, réservé aux proches. Ni le 23. «, renseigne Florent Dabadie.(éliminée contre le pays de Galles, N.D.L.R.). » Ce ne sera pas non plus le 26, au stade de Saitama, où Kohei espérait la présence de son messie en tribunes pour la finale de J-League Cup (Sapporo-Kawasaki, N.D.L.R.). «Rien non plus le 25. Durant l’après-midi, Arsène Wenger a passé une grosse heure du côté du Palais Impérial, avec la princesse Hisako Norihito de Takamado (66 ans), veuve depuis 2002 (son mari s’est éteint d’une crise cardiaque après une partie de squash), et dingue de sports. «, s’amuse Wenger."code impérial"» De code, il en est par exemple question, à la sortie de cette visite impériale. Il est 17 heures, une douce ritournelle résonne, comme tous les jours, dans les rues de Tokyo, pour indiquer aux plus âgés l’heure de rentrer. «, réfléchit professeur Wenger.Code, suite. Quelques heures avant la visite impériale, sous un vent et une pluie de furieux, une brigade de pompiers, à l’évidence en mission d’urgence, mettent un point d’honneur, le matériel sous les bras, à emprunter le passage piéton pour changer de trottoir. Une rue plus loin, à l’heure du déjeuner, Arsène Wenger arrive dans un salon privé du chic Tokyo American Club. Chemise à col et veste exigées. Une douzaine de cadres et chefs d’entreprises françaises adhérents à la chambre de commerce France-Japon l’y attendent et ont déboursé 8000 yens (environ 65 euros) pour ce moment Wenger, le temps d’un déjeuner. Il y a là Richard par exemple, le représentant Japon de la «» , qui glisse un clin d’œil à l’invité d’honneur pour présenter sa chapelle. «» «» , acquiesce Wenger. On y trouve aussi le directeur Japon de l’Oréal ou Philippe, le directeur local de la société Pierre Fabre, ou encore ce représentant de la PME grenobloise Air Star, bien implantée sur ce coin d’Asie. «» Arsène Wenger a déjà vu ces ballons éclairants il y a 25 ans, à Nagoya. «Entre le thon cru aux lentilles en entrée, le très bon bœuf bourguignon, une fine crème au chocolat blanc en dessert, et une larme de Mouton-Cadet, le coach français distille ses réflexions sur sa vie japonaise d’il y a 25 ans. Il retient avoir appris la prise de distance, au contact des caractères nippons. Il prend en exemple l’annonce de son départ au président de Nagoya, Mr Masami Iwasaki, le numéro 2 de Toyota. «"très déçu""Ok, je comprends, mais vous trouverez d’autres très bons entraîneurs sans doute""Non, je suis très déçu parce que nous voulons être la meilleure nation du monde dans 100 ans et vous faîtes partie du plan".» Le temps d’avant-match par exemple. Il se rappelle son rituel, la veille des rencontres, avec son staff de Nagoya : bon dîner à table, sauna, bains chauds puis une bière. «"mais ils seront morts pour le match demain !"Devant son petit auditoire, Arsène Wenger régale, entre les grandes et petites histoires, sans oublier un petit mot doux sur ce qu’évoque, pour lui, une chambre de commerce. Il raconte cette soirée londonienne des années 2000 où il pensait aller à un petit dîner de charité, mais se retrouve au milieu d’un dîner de 600 personnes de la Chambre de Commerce de Londres. Il apprend qu’il doit tenir un discours d’1h15. «"soit je bois la bouteille de rouge en entier, ou rien du tout".La veille de ce déjeuner au Tokyo American Club, Arsène Wenger avait d’ailleurs rendez-vous le 24 octobre à midi, dans le quartier de Shibuya, au Yochimoto Mugendai Hall, devant 300 personnes. Dans ce théâtre habituellement promis aux one-man show, l’Alsacien est l’invité d’honneur d’une conférence annonçant la prochaine construction, «» , du premier stade - 30 000 places - « intra-muros » de Tokyo, à Shibuya, exclusivement dédié au foot. À l’extérieur, devant l’entrée des artistes, une vingtaine de groupies attendent l’arrivée de l’Alsacien. L’agence de « talents » Yochimoto Kyogo, en charge de l’événement et du Wenger tour nippon, a mis à disposition un scénariste pour structurer la prestation. Enjoué, les cheveux mi-Columbo, mi-chef d’orchestre, il a axé la première partie de la conférence «» . Sur scène, pour en discuter avec Wenger, les deux présidents intéressés par un déménagement à Shibuya, ceux du FC Tokyo et de Verdy, et Florent Dabadie en MC. Avec interprète qui traduit à la salle et aux intervenants en japonais, à Arsène en anglais. Dans la salle, trois dirigeants du Vissel Kobe ont fait le déplacement, pour tenter d’approcher une nouvelle fois Wenger, à l’aide d’un agent anglais, dénommé Joel Pannick. La première partie endort au bout de vingt minutes Serge, agent communication d'Arsène depuis près de 30 ans, encore à se battre avec le décalage horaire. «» Dimitri Yachvili et Christian Jeanpierre, venus écouter entre deux matchs de Coupe du monde de rugby, ne seront pas de la deuxième partie.Dommage, le dialogue avec Takeshi Okada, sélectionneur du Japon en 1998 et de 2007 à 2010 et ami d’Arsène Wenger, a bien plus convaincu. Kohei, le brasseur de Shinjuku, tient son nouveau moment. Un ami, choisi à la loterie en ligne des dernières places restantes, lui a cédé son siège, depuis lequel il s’est incrusté backstage, pendant quelques secondes après l’entracte, pour voir son maître. «» , affirme Kohei. Finalement, trop ému par sa brève rencontre, il n’aura obtenu que peu de réponses. «» Tellement sous le choc de cette proximité inespérée, Kohei a fondu illico en larmes, s’accroupissant dans le dernier couloir menant à la scène, les mains sur son visage. Sous les yeux médusés de Serge, qui sort le smartphone pour photographier l'instant, Arsène Wenger monte alors sur scène pour deviser avec Okada. Le Japonais commence par rappeler la promesse faite par le Français avant la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud : «, "si tu passes les poules, je te paie ta statue à Tokyo"» «» , répond le fautif, qui vient de regagner la salle, plutôt docile, d’un seul coup. Wenger esquisse ses premières vérités du terrain sur la décennie écoulée : la dimension athlétique est devenue déterminante au top niveau, les défenseurs sont meilleurs techniquement et le gardien de but est «» . Le foot japonais s’est clairement «» depuis les débuts du professionnalisme, mais il n’aurait pas «» de l’époque, qu’ils «» à chaque Coupe du monde. «, compte Wenger.Samedi 26 octobre 2019. Arsène est attablé dans le café du Park Hyatt de Tokyo, l’hôtel où Bill Murray s’évertuait à tuer le temps dansde Sofia Coppola. Le Français accepte une dernière heure d’interview pour dresser le bilan de cette semaine japonaise. La journée s’annonce bien. Cet après-midi, il assistera à la demi-finale du Mondial de rugby, Angleterre/Nouvelle-Zélande. Eddie Jones, le sélectionneur du Quinze de la rose, avait demandé au Français d’intervenir un an avant la compétition auprès de sa troupe, traumatisée par une élimination dès la phase de poules du Mondial 2015. «, raconte Wenger.Son œil s’est ranimé aussi lors de cette tournée sur ce «» pour le Japon, survenu en 1995. Il en était revenu avec l’habitude de marcher pieds et torse nus sur sa pelouse le matin, de boire du thé vert, «» avant le stade. Cette semaine, il a redécouvert ce côté désuet du Japon, imperméable au temps qui passe et accrochée à ses principes. «» Quant à ce Japon ayant eu du mal à se relever de la crise économique des années 1990, Wenger ne veut pas qu’on se méprenne : «Le «» , selon lui, n’est pas à Tokyo, qui serait «» . C’est d’ailleurs peut-être ce qui lui a manqué, durant cette semaine nippone : retrouver la provinciale Nagoya. Il l’a aperçue dans les coulisses du théâtre de Shibuya. La maquilleuse, Alicia, s’annonçait fièrement de là-bas. «» , valorise habilement Arsène. «» , tente Serge, presque trop grivois. Dans un sourire gêné, elle précise tout de même qu’elle est née deux ans avant l’arrivée de l’Alsacien dans la province chère à Toyota. Nagoya, Florent a naturellement chercher à y emmener Arsène. «, raconte Dabadie.(qui a finalement été limogé le 23 septembre 2019, N.D.L.R.). » Il y a un an et demi, Wenger aurait vivement conseillé au président de Nagoya d’enrôler Paul Le Guen. Le directeur sportif aurait préféré savonner la planche pour placer un de ses gars, Yahiro Kazama. Et le président de ne pas prendre le risque de parrainer une conférence avec celui qui voulait placer Le Guen.La tambouille du foot japonais est un coup à plusieurs bandes. Florent Dabadie l’a vérifié une fois de plus en organisant cette tournée. Il connaît bien Wenger depuis 2001, avait son interview régulière de deux heures tous les ans pendant cinq ans, pour la télé japonaise. «» , constate Dabadie. Puis Arsenal s’est arrêté, Christian Jeanpierre lui parle lors d’un déjeuner à Paris d’une conférence qu’il monte à l’Olympia avec Wenger, «» , et lui demande si une version japonaise est envisageable. Dabadie creuse, plutôt confiant. «» Dernière en date refusée par le Français ? Dans un salon du stade Luzhniki de Moscou, avant la finale de Coupe du monde 2018, France-Croatie.Pourtant, le milieu japonais du foot ne va pas se montrer si accueillant. La fédé japonaise et la J-League refusent l’idée d’une masterclass devant les éducateurs et entraîneurs. La période envisagée - octobre 2019 - n’aurait offert que des «» , à cause de la fin de saison des championnats japonais. La politique du foot nippon, qui a changé de cap depuis le départ d’Halilhodžić, a aussi joué son rôle. «, décrypte Florent.» En coulisses, il se dit aussi que l’agence de communication engagée par le foot japonais, Dentsu, s’est bien gardée d’aider à huiler ce projet, financé par Yochimoto Kyogo, une agence concurrente plutôt spécialisée dans le divertissement (humoristes, acteurs et chanteurs), mais désireuse d’investir le gâteau du sport.L’agence a d’abord attendu l’arrivée de co-sponsors pour au moins assurer l’essentiel : la « masterclass à la Christian Jeanpierre » . «, grimace Florent Dabadie, qui a été confronté à une autre petite réalité. En 25 ans, sans jamais vraiment revenir au Japon, Wenger aurait perdu en notoriété générale, devenu le petit culte des seuls médias spécialisés japonais. Yochimoto s’engagera malgré tout à financer l’intégralité de la semaine Wenger, tout en glissant habilement qu’un nouveau stade serait à l’étude, dans Shibuya, pour 2027, juste pour le football. Au sein d’un complexe regroupant des cinémas et une salle de concert, quand même. «» , compte Florent. Qui poursuit : «» Le plus «» que les sponsors japonais réclamaient. Florent Dabadie a fait le deuil d’une masterclass à la Christian Jeanpierre. «"si c’est pour refaire une conférence retraçant ses meilleures anecdotes de carrière et comment il a acheté Weah au Cameroun, ça ne nous intéresse pas". »C’est bien dommage car ils n’auraient pas renié celle entendu lors du déjeuner, au Tokyo American Club. Avant le dessert, comme au coin du feu en écoutant l’histoire de George Weah que Monaco découvre à Yaoundé sur les conseils de Claude Le Roy, Serge relance, sûr de son coup : «» Arsène se lance. Il est alors entraîneur à Nagoya, de passage en France, mais en transit à Milan, pour une histoire de bagages perdus. Le même soir, à Milan, le foot mondial remet le Ballon d’or à George Weah, qui invite son ancien entraîneur de Monaco. «"Il y en a 500 comme toi à essayer de rentrer, tu sais ?""Dis à Georges qu’il sorte, il m’a invité, je suis bloqué.""C’est grâce à toi que je l’ai eu, c’est toi qui le mérites""celui-là, c’est un voleur"