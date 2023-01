Sara Björk Gunnarsdóttir, une grossesse et des salaires impayés

Première joueuse de l'OL à devenir maman, la milieu islandaise Sara Björk Gunnarsdóttir raconte sa grossesse ponctuée de salaires impayés, d'indifférence totale de la part du staff et d'un retour à la compétition qui semble déranger. Une prise de parole courageuse, qui vient critiquer un club se voulant précurseur du football féminin et montre que le respect des droits des joueuses doit systématiquement passer par des batailles personnelles.

Par Anna Carreau

En publiant sans prévenir un texte nommésur le site The Players Tribune , Sara Björk Gunnarsdóttir, internationale islandaise aux 143 sélections et surtout ex-joueuse de l’Olympique lyonnais, fait vaciller tout un club qui se veut être précurseur en matière de football féminin. Et donc de tout ce qui l’entoure. La milieu de terrain, qui a été joueuse du club rhodanien entre 2020 et 2022 et avait annoncé sa grossesse en avril 2021, dénonce le traitement qu’elle a reçu de la part de l’OL et n’a pas épargné Vincent Ponsot, directeur général du football., commence celle qui a depuis quitté l’OL pour la Juventus cet été. Elle raconte la joie de voir apparaître les deux traits sur le test de grossesse, le stress de devoir l’annoncer à son club, la décision d’en informer le médecin de l’équipe, mais de garder ça secret... Puis vient le match contre le PSG, les vomissements à répétition et des entraînements de plus en plus compliqués.Sara Björk Gunnarsdóttir se souvient des réactions diverses du vestiaire, entre joie et véritable choc, puisqu'elle devenait la première joueuse de l’OL à se lancer un tel défi : devenir maman, puis revenir ensuite à la compétition. Elle explique aussi comment elle et la direction se sont mis d’accord surqui consistait à la laisser rentrer chez elle en Islande pour vivre sa grossesse entourée de ses proches., raconte-t-elle un an et demi après avoir donné naissance à un petit Ragnar.Puis un autre salaire manque à l’appel.Celui-ci finit par répondre, s’excuse pour les deux mois impayés et assure qu’ils le seront. Mais au troisième mois, le club se cache derrière la loi française et lui laisse entendre qu’il ne lui doit rien d’autre que les montants de la sécurité sociale. Sauf que trois mois avant l’annonce de sa grossesse, la FIFA avait établi de nouvelles règles sur la question de la maternité pour les joueuses professionnelles. L’UNFP et la FIFPro viennent alors en aide à Gunnarsdóttir pour porter l’affaire devant le tribunal de la FIFA. Et ce, malgré les menaces à peine voilées qu’auraient formulées Vincent Ponsot à son agent :, s’agace-t-elle.Sara Björk Gunnarsdóttir a donné naissance à Ragnar en novembre 2021 et a réintégré l'équipe en janvier 2022. Une équipe où elle ne semble plus forcément être la bienvenue, où on lui demande de ne pas venir avec son bébé lors des déplacements, où Jean-Michel Aulas ne félicite pas la jeune maman, où Vincent Ponsot lui parle deau moment d’évoquer les impayés. Juste avant de quitter l’OL, où elle sent qu’elle n’a, ni même sur le plan sportif où elle est très peu considérée, Sara gagne la bataille judiciaire contre son club. L’OL est contraint de verser 82 000 euros d’arriérés de salaires, pour les impayés pendant sa grossesse et jusqu'au début du congé de maternité, conformément aux règles de la FIFA. Le club est rappelé à l’ordre concernant sonCe succès devant la FIFA. Le syndicat mondial des joueurs parle de. Et ça dérange fortement un club comme l’OL, qui se veut être. Dégainant dans la foulée un communiqué venant nuancer les accusations de son ex-joueuse, la direction lyonnaise se défend d’avoiret dénonce une réglementation de la FIFA allant contre celle-ci. Elle assure aussi avoiret rappelle avoir suivi le même schéma lorsque Amel Majri a à son tour donné naissance à Maryam.Une autre grossesse à l’OL, qui semble avoir été vécue bien différemment si l’on en croit le témoignage de celle qui a retrouvé la compétition après quinze mois d’absence le week-end dernier et dont le quotidien de joueuse-maman est souvent affiché sur les réseaux sociaux du club. Les critiques envoyées par Sara Björk Gunnarsdóttir sont d’ailleurs l’occasion pour OL PLAY, la chaîne officielle du club, de dégainer trois heures plus tard une interview d’Amel Majri, évoquant son retour sur les terrains post-grossesse. Sans aborder le pavé dans la mare soulevé par son ex-coéquipière...(Bompastor)(Ponsot), répond d’ailleurs sans trembler Jean-Michel Aulas à sa joueuse.À défaut d’avoir reçu des excuses de la part de son ex-club et ex-staff, Sara Björk Gunnarsdóttir pourra compter sur l’indignation générale provoquée par son récit et les réponses de ses anciens dirigeants., s’indigne Megan Rapinoe sur son compte Twitter en s’en prenant directement à son président, elle la joueuse d’OL Reign aux US.Un coup dur pour Aulas et son ambition de présidence de la LFP féminine.