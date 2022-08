Neymar-Mbappé, lendemain enchanté

Une semaine après leur bisbille à propos des penalties à tirer contre Montpellier, Neymar et Kylian Mbappé ont porté Paris vers les sommets à Lille. Cinq buts à eux deux, des combinaisons merveilleuses… Les deux artistes ont largement enterré la hache de guerre et quand ils évoluent à ce niveau-là, le Paris Saint-Germain semble presque impossible à arrêter.

Souviens-toi 2017

Les lumières de Paris

Par Tom Binet

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» Thierry Henry et Christophe Galtier pouvaient bien plaisanter au coup de sifflet final, au moment d'analyser la démonstration parisienne sur Prime Video. Pour leur première sortie depuis « l'affaire » des penalties contre Montpellier, Kylian Mbappé et Neymar ont rendu une copie parfaite pour porter leur équipe. Avant la rencontre, le technicien avait prévenu : c'est désormais le Bondynois qui officiera comme tireur numéro un. Mais qu'importe, les artistes avaient décidé d'enfiler leur plus beau costume sur la pelouse de Pierre Mauroy.Un premier but de Kylian Mbappé dès la neuvième seconde de jeu (pion le plus rapide de l'histoire du club de la capitale) et puis, le déluge. Déjà auteur de deux cartons offensifs à Clermont et contre Montpellier, Paris n'a pas fait de détail avec un LOSC dépassé. Un récital offensif largement orchestré par le duo Mbappé-Neymar, auteurs de cinq des sept buts des leurs et parfaitement secondés par Messi, Hakimi, Nuno Mendes et consorts. 21 ballon échangés, deux passes décisives du Brésilien pour le Français et des combinaisons de chaque instant qui auront forcément fait remonter les souvenirs au pied de la Tour Eiffel. Une époque où les deux garçons portaient l'équipe lors de leurs premiers mois côte à côte, aux premiers jours d'une amitié mise à l'épreuve à plusieurs reprises depuis., assurait Galtier après la rencontre face aux médias, heureux du visage affiché par ses ouailles.» Pourvu que ça dure, tant cette force de frappe a de quoi effrayer tous les adversaires du club de la capitale.Dans le sillage de cette doublette, Paris est sûr de son sujet. Intouchable, presque, quand ses éléments offensifs évoluent à une telle altitude. «» , ne pouvait que constater Paulo Fonseca devant les journalistes, après avoir vu les deux bonshommes martyriser son équipe de bout en bout. Dans la continuité de son début de saison tonitruant, Neymar compte désormais cinq buts et six caviars en trois rencontres, soit plus du double de n'importe qui en Europe. En deux matchs, KM7 n'est pas en reste non plus avec quatre caramels et l'emprise du duo sur le jeu parisien se fait de plus en plus grande.Bien accompagnés par un Messi en jambes, les deux compères se régalent sur le front de l'attaque. Recentrés par Christophe Galtier, laissant Hakimi et Nuno Mendes virevolter sur les ailes, les deux hommes rendent ce PSG surpuissant depuis l'entame de la saison. «» , se réjouissait encore Galtier, à propos des progrès réalisés dans le repli collectif. Certainement le maître-mot ces dernières semaines, porte d'Auteuil : c'est côte à côte que ces garçons-là pourront réussir de grandes choses. Le message a l'air de bien passer, malheureusement pour leurs victimes.