Mohamed Bayo, un volcan s'éveille

« On n’avait pas un euro dans les poches, on traînait ballon au pied et on était très heureux. Quand il fallait manger un grec, on se le partageait à 4. C’était notre mentalité. »

La Gauthière, Drogba et parpaings

« Je voyais ma mère galérer, donc je préférais éviter de lui ramener des problèmes. Je ne voulais pas compliquer les choses. J’essayais d’être sérieux pour qu’elle soit fière de moi. »

« Je ne vais pas regarder des vidéos de Lionel Messi, alors que suis incapable de faire 25 crochets. »

Toi l'Auvergnat quand tu joueras

« C’était une réflexion compliquée avec deux projets attrayants, mais finalement j’ai choisi Clermont parce que c’est chez moi. Ça n’a pas été difficile. Découvrir la Ligue 1 avec Clermont, c’était l’idéal. »

« J’ai essuyé des critiques par rapport à mon accident de voiture, ça n’a pas été simple. J’ai été beaucoup critiqué sur mes performances, ça m’a fait chier parce que le terrain n’avait rien à voir avec mon accident. Ça, c’était une bêtise, je la regrette. »

« Dans la salle de muscu, les rugbymen, c’étaient des monstres. »

« Je suis un mélange entre la Guinée et l’Auvergne, le résultat est pas mal pour l'instant, non ? »

Par Adrien Hémard, à Clermont-Ferrand









Sur le parvis de la gare, les passants se pressent. Il est 13h, et Clermont-Ferrand semble encore endormi sous un épais brouillard. Dans ce blizzard, impossible de distinguer la chaîne des Puys ni même les flèches de la cathédrale. Mais un autre monument approche, emmitouflé dans sa doudoune : Mohamed Bayo, 1,88m et 9 buts en Ligue 1 cette saison., se marre le canonnier du Clermont Foot 63, avant d’ajouter :Tellement bien que l’attaquant y vit depuis toujours.Le temps de monter dans une voiture conduite par un ami, et Mohamed Bayo s’improvise guide de la ville avant de s’attabler dans une brasserie du centre, sur laquelle une banderole honore la montée des Clermontois en L1 :À la base, rendez-vous était en effet donné au quartier de la Gauthière, cité de 5000 âmes dans le nord-est de la ville, où le joueur a grandi au rez-de-chaussée d’un immeuble de 4 étages. À 23 ans et malgré son nouveau statut, Mohamed Bayo y réside toujours avec sa mère. En face de la cuisine, sa chambre d’ado n’a pas bougé.Si son grand frère est parti mener sa vie, Mohamed ne voit lui pas l’intérêt de quitter l’appartement familial tant qu’il joue à Clermont. Question de confort, d’habitude, mais pas que :, confie le joueur, qui veut tout simplement. Voilà pourquoi le meilleur buteur du Clermont Foot depuis deux saisons n’a pas quitté le quartier de son enfance. Ce qui explique aussi son rendement :Concrètement, le pur produit clermontois a gardé le même quotidien que lorsqu'il était au centre de formation.À ses yeux, vivre à la Gauthière, c’est, même s’il observe que l’ambiance a changé dans ces rues où lui tapait le ballon jour et nuit., se souvient celui qui allait aussi(rires)et qui regrette aujourd’hui que. Enfant, Mohamed Bayo était du genre discret :(Rires.)Envoûté par le FC Barcelone de Samuel Eto’o et Thierry Henry, il passe ses journées ballon au pied, même si ses modèles ont évolué à la puberté :Licencié dès ses 6 ans au Clermont Foot, club phare de l’Auvergne, Mohamed Bayo y a fait toutes ses classes, sans jamais se prendre trop au sérieux.Mais pas lui, assure le buteur, qui a pris conscience de son potentiel à partir des U17 nationaux et des matchs plus relevés contre Saint-Étienne, Lyon ou Auxerre :Jusque-là, il se voyait plutôt faire carrière dans le bâtiment. Pas par passion, mais parce qu’il faut bien trouver de l’argent quelque part. Mais c’est bien sur le terrain que Bayo empilera les parpaings, puisque Pascal Gastien le lance en professionnel en novembre 2017, à l’occasion d’un match de Coupe de France.Le Pulco avalé, la discussion se poursuit dans les rues de Clermont., explique l'avant-centre, avant de saluer une amie vigile à l’entrée du marché de Noël. Entre les chalets, Mohamed Bayo évoque son amour pour sa ville :Pour tout dire, le natif de la Gauthière ne s’est éloigné qu’une fois de sa chère Auvergne : de janvier 2019 à mai 2020, lors d’un prêt à l’USL Dunkerque qui coïncidait avec sa recherche de temps de jeu.Au chaud sous sa capuche dans le froid auvergnat, Bayo revient sur cette année et demie :Surtout, le buteur inscrit deux pions décisifs pour le maintien de l’USLD en National, avant d’enchaîner sur une saison à 12 buts qui porte Dunkerque en L2 :De quoi revenir à la maison par la grande porte.Profitant de la blessure de Jordan Tell, Bayo s’installe à la pointe du onze de Pascal Gastien. Vingt-deux pions et un statut de meilleur buteur de Ligue 2 plus tard, le Clermont Foot obtient une première montée en Ligue 1 historique.Comme tout le monde, il n’imagine alors pas une seconde jouer la montée.Tout en salivant devant des stands de fromage et de saucisson --, Mohamed Bayo savoure la performance :Le natif de Clermont apprécie d’autant plus qu’il aurait pu ne pas découvrir la Ligue 1 avec son club de toujours, puisque son départ a été envisagé l’été dernier :Pisté par les Girondins de Bordeaux, il avait mis tout le monde d’accord en marquant dès sa première apparition en L1 sur la pelouse du... Matmut Atlantique :Avant de définitivement faire taire les bouches par un tweet sucré posté à quelques minutes de la fin du mercato.Il suffit de voir le gaillard déambuler dans les rues de Clermont pour s’assurer de sa cote d’amour est toujours intacte auprès des supporters. Un selfie par-ci, un début d’embouteillage par-là pour lui adresser un petit mot : sur la place de Jaude, Bayo éclipse la statue de Vercingétorix même s’il peut toujours se promener en paix. Ses buts à la pelle et sa prolongation de contrat jusqu'en 2024 ont fait oublier ce vrai faux départ et son récent accident de la route :, assure le joueur tout en pénétrant dans un centre commercial, au chaud.À défaut, Mohamed Bayo profite de chaque minute en L1,. Et quand on lui fait remarquer que c’est lui qui a inscrit le premier but du club en L1 à Bordeaux, puis à domicile contre Troyes, il sourit :(Rires.)En passant devant les boutiques, le buteur évoque ses autres passions, des films Marvel aux jeux vidéo, avec une préférence pour GTA :En passant devant la boutique de l’ASM Clermont, mythique club de rugby de la ville, il lance :L’occasion de revenir sur l’expérience unique qu’offre le centre de formation du Clermont Foot : la cohabitation avec les rugbymen de l’ASM., se souvient celui qui ne regardait que les finales de l’ASM,(Rires.)Car quand on naît à Clermont, on s’entiche forcément de l’ASM, emblème de la ville, même si le Clermont Foot s’est fait une place cette saison dans la cité du pneu.Une ville que quittera forcément un jour Mohamed Bayo :Avant cela, il espère bien s’envoler en janvier... pour la CAN, puisqu'il est international guinéen depuis mars 2021., raconte celui qui se régalait des gestes de Pascal Feindouno.(Rires.)Pas le temps de répondre, l’heure est venue de quitter le brouillard auvergnat. Mais pas pour Mohamed Bayo, qui reprend la direction de son cocon, la Gauthière.