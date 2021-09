Milik enfin de retour contre Galatasaray

Suivez la conférence de presse de Jᴏʀɢᴇ Sᴀᴍᴘᴀᴏʟɪ ᴇᴛ @cengizunder avant le match #OMGAL en #UEL en direct sur notre chaîne @TwitchFR — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 29, 2021

Voilà quatre mois qu’Arkadiusz Milik n’a plus foulé une pelouse et huis rencontres que Jorge Sampaoli doit composer sans son attaquant polonais. Blessé au ménisque depuis juin dernier, l'homme aux 10 buts en 16 matchs sous les couleurs phocéennes tardait à faire son retour, après avoir manqué l'Euro. Mais bonne nouvelle : l'attente touche à sa fin. À la veille de la réception de Galatasaray en Ligue Europa, Jorge Sampaoli a donné de (très) bonnes nouvelles., a expliqué le tacticien argentin. Alors que l'absence d'un vrai numéro 9 se fait de plus en plus sentir, Milik est enfin de retour. Reste à savoir s’il sera aligné d’entrée et avec qui en cas de titularisation. Aussi présent en conférence de presse, Cengiz Ünder s'est en tout cas positionné. Visiblement, le Turc a hâte :Le plus dur commence pour Milik : déloger Dieng.