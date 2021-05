Milan atomise le Torino, la Juve et l'Atalanta assurent

Même championne, l'Inter ne laisse rien aux autres. Mais ce n'est pas le principal enseignement du multiplex de la 36e journée de Serie A, puisque la course à la C1 bat son plein. De l'Atalanta à l'AC Milan, en passant par la Juventus et la Lazio, tous les cadors ont gagné, plus ou moins tranquillement. En bas de tableau, la relégation se précise pour Benevento, battu à Bergame, tandis que le Spezia Calcio a gratté un point précieux à Gênes.

Et de quinze ! Le champion a signé sa quinzième victoire consécutive à domicile en matant l’AS Rome. En revanche, le quinzième clean sheet de la saison attendra pour la meilleure défense du Calcio. L'Inter a vite pris les devants, Marcelo Brozović concluant une action d’école dans la surface en reprenant un centre de Matteo Darmian (11). Matías Vecino, qui n'avait plus marqué en Serie A depuis février 2020, a enfoncé le clou sur un service de Romelu Lukaku (20). La Roma s'est toutefois rebellée. Henrikh Mkhitaryan a réduit l'écart (31), et la Louve a sorti les crocs, Edin Džeko trouvant notamment le poteau (56). Mais le champion reste le champion, et Lukaku a eu le mot de la fin (90). À noter qu'Alexis Sánchez, auteur d'un doublé le week-end dernier, a dû céder sa place dès la 36minute, blessé.Quand la meilleure attaque du championnat croise la troisième plus mauvaise défense, l'addition peut vite grimper. Ou pas. Le festival offensif attendu n'a pas eu lieu contre Benevento, mais l'essentiel est là. L'inévitable Luis Muriel, deuxième meilleure gâchette du championnat, a planté son 22but de l’exercice... à la 22minute. Mario Pašalić a marqué à son tour en deuxième période (67), et lagarde sa deuxième place. Lesenchaînent pour leur part un huitième match sans succès. La réception de la lanterne rouge Crotone vaudra son pesant de cacahuètes pour le promu, qui voit se rapprocher le spectre de l'ascenseur.Même chancelante, la Juventus garde ses bonnes habitudes face à Sassuolo. La Vieille Dame peut dire merci à son ange gardien Gigi Buffon, qui a repoussé un penalty de Domenico Berardi (16). Un vrai porte-bonheur, puisque le champion du monde 2006 n'a perdu aucun match qu'il a disputé cette saison. Auteurs d’un gros début de match, less'étaient déjà montrés dangereux par Traoré (3) et Berardi (6) avant. La Juve a sanctionné ce manque d'efficacité par l'intermédiaire d'Adrien Rabiot (28). Cristiano Ronaldo s'est chargé d'assommer les locaux du gauche, après avoir éliminé Marlon (45). Son 100but sous le maillot, comme Paulo Dybala (66). La jolie réduction du score de Giacomo Raspadori sera anecdotique (59). Toujours cinquième, la Juve aura l’obligation de faire un résultat samedi face au champion interiste. Lequel sera, bien entendu, déterminé à conduire les ambitions de la Vieille Dame au cimetière.L'AC Milan fait la loi à Turin. Vainqueurs 3-0 au Juventus Stadium dimanche, lesont enchaîné en écrasant le Torino au stade olympique. Au cas où Didier Deschamps n'aurait pas encore choisi tous ses défenseurs, Theo Hernández s'est mis en évidence en claquant un doublé, d'abord en puissance, avec une lourde frappe du gauche en dehors de la surface (19), puis en finesse (62). L'AC Milan s'était entre-temps mis à l'abri grâce à un penalty de Franck Kessié, auteur de son dixième but de la saison depuis le petit point blanc (26). La rencontre a viré à la correction, puisque Brahim Diaz (50) et surtout Ante Rebić ont sérieusement corsé l'addition (67, 72, 79). Le club lombard retrouve sa place sur le podium, dont Naples l'avait temporairement délogé.La Lazio a failli dire au revoir à la Ligue des champions. Les hommes de Simone Inzaghi avaient sur le papier une occasion en or de suivre le rythme de leurs concurrents en recevant Parme, déjà relégué et battu lors de ses six dernières rencontres. Alors qu'un piteux 0-0 se profilait, Ciro Immobile est sorti de sa boîte au bout du temps additionnel pour délivrer les siens (90+5). La Lazio s'accroche aux basques de la Juve et s'assure de finir devant la Roma pour la deuxième saison de suite. Un statut qu'elle devra défendre dès samedi dans le derby.Sept matchs de championnat sans Mattia Destro, et aucune victoire pour le Genoa. Jusqu'à ce soir ! L'attaquant italien est resté sur le banc à Bologne, son ancien club, mais ses coéquipiers ont fait le job. Succès 2-0, comme en janvier, avec des réalisations signées Davide Zappacosta (13) et Gianluca Scamacca sur penalty (61). Trois points synonymes de validation de leur maintien pour les, qui pointent en 14position.Adversaire du promu lors de sa première victoire à domicile en Serie A, la Sampdoria avait laissé un bon souvenir au Spezia Calcio en janvier. Un peu moins cette fois, même si lesont pris un précieux point dans la course au maintien. Ils ont mené deux fois au score grâce à Tommaso Pobega (15, 73), mais la Samp est revenue par Valerio Verre (32) et Keita Baldé (80). L'horizon s'éclaircit à l'issue de ce derby ligure, puisque Spezia abordera les deux dernières journées avec quatre points d'avance sur la zone rouge.