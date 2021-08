Mbappe, le droit de retrait

Le départ de l’attaquant parisien s’annonce de plus en plus probable, si ce n’est imminent. Naturellement, du coup, beaucoup glosent sur sa stratégie louvoyante vis à vis du club, son manque de respect envers les supporters ou encore cette épineuse question du « partir libre » . Comme si la liberté d’un joueur était conditionnée, non pas par ses envies ou ses rêves professionnels, mais sous condition d’hypothétiques devoirs envers son patron. C’est peut-être une erreur, mais Kylian à le droit d’aller voir ailleurs…

Une étape parisienne…

De l’ombre au soleil

Par Nicolas Kssis-Martov

Dans l’actuel charivari autour du transfert de Kylian Mbappe, se joue d’abord une guerre (des nerfs) de communication entamée jeudi par Leonardo dans les colonnes de. Le club sait inévitable le fuite de son prodige. Il y perd un grand joueur et également son petit storytelling vantant le fabuleux destin du petit môme de Bondy devenu champion du monde et buteur du PSG. Un beau récit pour ancrer ce dernier dans son territoire. Toutefois, la réalité économique prime dans le capitalisme sportif.Et l’urgence pour les dirigeants parisiens consistent surtout à réaliser une bonne affaire, ou au moins à amortir leur investissement, celui consenti quand il l’avait arraché à prix d’or du coté de la Principauté. Par ailleurs, les finances parisiennes ont besoin d’un apport rapide d’argent frais, avec le fair-play financier et la DNCG en ligne de mire. Le chantage au «» tient à ce paramètre qui révèle, en outre, une part de l'hypocrisie de la direction à l’égard de Mbappe. Sans oublier que cette direction a, depuis le début de l'été, parfaitement su effectuer ses emplettes grâce à cette même opportunité (Messi, Ramos, etc).Peut-on accuser Kylian Mbappe ne pas avoir été suffisamment clair ? Ou juste d’avoir gardé sa meilleure carte dans sa manche pour ne se fermer aucune possibilité ? Peut-on critiquer un salarié de réfléchir à son parcours professionnel, d’abord pour lui plutôt que le bien de son entreprise ? Certes, un club de foot ne se résume pas à cela. Mais l’international n’a jamais caché, dès son arrivé dans la capitale, que pour lui son passage dans la plus belle team de Ligue 1, la seule capable de rêver d’une Champions League, ne constituait qu’une étape dans sa carrière. Le malentendu avec les supporters provient peut-être de là. Si sur le terrain, il n’y pas matière à lui reprocher grand chose, il n’a jamais, de son coté, prétendu incarner cet idéal-type du joueur estampillé pour toujours "PSG » , à l’image d’un Susic ou d’un Pauleta.Il a évolué dans le plus grand club français du moment. Désormais, il désire, au regard de son statut, découvrir de nouveaux horizons et surtout d’autres championnats. Un départ qui, au passage, intervient alors que la L1 se retrouve rétrogradée derrière le Portugal au classement UEFA. Si le Real semble en pleine reconstruction, la place qu’il occupera et les adversités auxquelles il va devoir se frotter constituent un challenge légitime, en tout cas émoustillant. Enfin, il sait pertinemment qu’il n’y perdra, bien au contraire, rien en ce qui concerne ses émoluments.Naturellement, on se souvient d’un Nasser Al-Khelaifi qui, lors de la présentation de Lionel Messi, affirmait qu’il serait incompréhensible, au vu des efforts consentis par le PSG dans son recrutement, que Kylian songe à le quitter. Apparemment, l’incompréhension est aussi tangible de ce coté. Les échecs du club en C1, ou face au LOSC la saison dernière, ont dû semer le doute sur les difficultés structurelles de l’institution. Et l’arrivée d’un Messi, dont on sait la proximité avec Neymar, a du le convaincre qu’il allait encore devoir patienter quelques temps avant de pouvoir s’affirmer et se poser en n°1. Il y a sûrement infiniment de vanité et d’ego dans le choix de Mbappé. Toutefois, ses ambitions sont validées par le désir ardent du Real.En partant, Kylian se rend finalement service. Il use d’un droit étonnement mis sous condition pour les footballeurs, surtout les « stars » , de décider d’abord pour lui-même. Il est l’enfant d’une génération pour laquelle l’amour du maillot ou l’attachement au club sont surtout liés au contrat. Il l’a plutôt bien rempli. Pour le reste, en s’en allant de la sorte, si cela venait à se confirmer dans les prochaines heures, peut-être aussi ouvre-t-il un espace dans l’avenir du PSG. Le discours autour d’un projet construit autour du petit génie pouvait devenir stérilisant et qui sait, ankyloser les choix, quand il en fera, de Pochettino. Le départ de Mbappé n’est pas un drame, pas plus que n’importe quelle rupture conventionnelle. Il a le droit de partir, et les supporters de lui répondre : «» .