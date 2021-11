Mateo Zambrano, un Français à Quito

Peu de joueurs arpentent les terrains de football sud-américains avec un passeport français en poche. Mateo Zambrano fait partie de ce cercle très fermé. Arrivé en Équateur alors qu'il marchait à peine, le Franco-Équatorien de 23 ans vient d'y achever sa première saison chez les pros, en seconde division. Retour sur le parcours d'un homme qui a pris son envol sur les hauteurs de Quito.

Au cœur de l'Estadio Banco de Guayaquil, l'arbitre siffle la fin de la dernière rencontre de Serie B, la deuxième division équatorienne. Sur la pelouse, le Franco-Équatorien Mateo Zambrano est sonné : son club n'accédera pas à la Serie A, plus haut échelon du pays andin. Face à un adversaire qui n'avait plus rien à jouer, El Nacional de Quito n'a pu obtenir qu'un décevant match nul, privant le club de la capitale équatorienne d'une accession en première division pour un petit point., lance dans un français parfait le jeune joueur., poursuit-il, amer. Longtemps condamné au statut de remplaçant, l'avant-centre d'1,82m vient d'achever sa première saison complète chez les pros. Une bouffée d'oxygène pour un homme à qui le football n'a fait aucun cadeau.Né en France, patrie de sa mère, un jour de printemps 1998, les ambitions politiques de son père, devenu ministre de la Défense du pays, amènent Mateo à quitter l'Hexagone pour l’Équateur au début des années 2000. Le joueur concède ne pas être resté longtemps en France., précise-t-il. Celui qui a passé toute sa scolarité sur les bancs de l'école française de Quito se verrait bien revenir dans le coin :D'ailleurs, en U15, le joueur avait tenté l'aventure française en participant à un essai de quelques jours à Sochaux, en vain.À Quito, Mateo débute à l'école de football de la LDU Quito, un des clubs les plus titrés du pays. À son arrivée au collège, il se retrouve face au premier dilemme de sa carrière., se souvient l’intéressé. Finalement, c'est sa mère qui tranche et le joueur reste dans l'établissement français jusqu'au bac. Mateo Zambrano quitte la LDU et rebonditdans une autre équipe de la capitale, le Deportivo Quito.Sous ses nouvelles couleurs, celui qu'on surnommeexplose. Ses performances lui ouvrent les portes de la sélection équatorienne U15 où il ne rate pas un seul regroupement. Au point qu'entre rassemblements en équipe nationale et entraînements avec le groupe pro, la cadence devient infernale., décompte-t-il. Mateo se retrouve pris dans l'étau, et son corps ne suit plus.Une blessure qui le prive aussi de la fin de saison avec son club, d'autant plus que ce dernier se voit retirer 34 points de la part de la FIFA.L'irresponsable président du Deportivo Quito finit par aller en prison, laissant le club sans solution., déplore Zambrano. Le Deportivo Quito est rétrogradé sans que Mateo ait eu la chance de débuter en première division. Jamais deux sans trois, il s'engage dans une autre équipe de Quito, El Nacional, uniquedu football équatorien.Ses débuts au Nacional ne sont pas simples, et Mateo, pris en grippe, ne joue pas.Le fils de politicien a senti que sa présence ne plaisait pas à tout le monde., complète-t-il. Déterminé à jouer, il se focalise sur le travail invisible du footballeur : alimentation, relaxation, musculation... Le Franco-Équatorien s'étoffe physiquement et s'inspire de son modèle, Cristiano Ronaldo :Sa persévérance finit par payer. Ses belles prestations en réserve (champion national en 2018 et 2019) lui permettent de débuter en Serie A en fin de saison 2019. Zambrano devient à cette occasion le second joueur français à évoluer dans l'élite équatorienne, après Hugo Bargas. Le fils de l'Argentin Angel Hugo Bargas, champion de France avec Nantes dans les années 1970, avait évolué sous les couleurs du Deportivo Cuenca en 2014.Mais l'histoire se répète. À l'issue de l'année 2020, El Nacional termine dernier de son championnat et doit se séparer de la majorité de son effectif. Une mauvaise nouvelle qui se transforme en aubaine pour Mateo. Repositionné en neuf et demi après le départ de plusieurs cadres, MZ11 s'éclate dans le rôle de créateur. Infatigable générateur de mouvements et très à l'aise dans les petits périmètres, il réalise une première saison encourageante ponctuée par cinq buts et cinq passes décisives. Avec la satisfaction d'avoir participé à 27 des 36 matchs de son équipe, Zambrano peut désormais conclure tranquillement son année universitaire. En parallèle du football, bac ES en poche, il a décidé de poursuivre des études de marketing sportif à l'université de Quito., sourit celui qui sera en fin de contrat au mois de décembre. Et si c'était le moment de s'aventurer au-delà des frontières de sa ville, Quito ?