Terrier, un nouvel espoir

Après deux années passées à l'OL, Martin Terrier s'est engagé pour les cinq prochaines saisons avec le Stade rennais. Au sein d'un nouvel environnement, l'attaquant de 23 ans devra prouver qu'il est plus qu'un espoir prometteur et qu'il a désormais les épaules pour s'imposer dans un club moins huppé que l'OL, mais tout aussi ambitieux.

Martin mystère

« J'ai pu discuter avec lui à Lyon, j'ai trouvé qu'il avait pris de la bouteille, de la maturité. »

L’axe du bien

« Plus on le trouvera dans l'axe, plus il marquera des buts. »

Par Clément Gavard

Propos de Jean-Michel Vandamme recueillis par CG.

Ce n’est un scoop pour personne : Florian Maurice aime beaucoup Martin Terrier., glissait le nouveau directeur technique du Stade rennais à, la semaine dernière.Le chemin n’était pas si long : l’attaquant de 23 ans s’est engagé lundi pour cinq saisons avec le club breton, devenant ainsi la première recrue de l’ère Maurice au SRFC après la signature d'un chèque de douze millions d'euros (plus trois millions supplémentaires et autres bonus). Après Lille, Strasbourg et Lyon, Terrier met donc le cap à l'ouest, et le moment est venu pour l’international espoir de prouver qu’il n’est plus seulement une promesse.Son aventure lyonnaise aura donc seulement duré deux années. Arrivé à l’été 2018 avec l’étiquette du jeune prometteur destiné à percer avec l’OL, Terrier quitte finalement le club en laissant un goût d’inachevé. Une issue difficile à imaginer quand on se souvient du printemps 2019, une période où l'attaquant venait de claquer six pions en sept rencontres de Ligue 1, et disait ceci :Raté. Dans les mois suivants, le gamin d’Armentières voyait la révolution interne chez les Gones comme une chance pour lui de s’imposer et de. Encore raté. Le courant n'est pas vraiment passé avec le duo Juninho-Sylvinho et le joueur a alors rapidement envisagé un départ., assure Jean-Michel Vandamme, qui l’a bien connu à Lille.Sans confiance, Terrier a alors été ballotté la saison dernière entre le onze de départ et le banc de touche, sous Sylvinho ou Rudi Garcia, et n’a surtout pas eu le rendement attendu (six buts et deux passes décisives en 35 apparitions toutes compétitions confondues).En novembre, le principal intéressé était lucide :Le mental, justement, serait au cœur du problème. Terrier serait trop timide, trop discret, trop effacé pour s’imposer sur la durée. Vraiment ?"Bordel, j’espère que ça va le faire pour lui", rembobine Jean-Michel Vandamme, dont le père avait découvert le petit phénomène alors âgé de six ans lors d’un tournoi à Marcq-en-Barœul.En attendant, la blessure de Memphis Depay, potentiel concurrent, n’aura pas permis à Terrier de se révéler dans une équipe qui pataugeait. Un échec, ces deux années à l’OL ? Pas forcément, selon Jean-Michel Vandamme :Rennes pourrait donc être la ville de la prise de hauteur.Une chose est sûre : Terrier pose ses valises dans un club qui le désire. Florian Maurice est fan du bonhomme, Julien Stéphan apprécie beaucoup son profil, et Jonas Martin, qui lui, devrait pouvoir faciliter son intégration au sein de l’effectif. Reste la question de son utilisation. Si le joueur de 23 ans aime rappeler qu’il peutà droite ou à gauche, il se gêne rarement pour mettre en avant sa préférence pour une position plus axiale., confiait-il àau printemps 2019.Jean-Michel Vandamme confirme :Problème : ces deux dernières saisons, Terrier a souvent dû s’exiler sur le côté gauche pour se faire une place.Dommage pour un joueur qui préfère la simplicité et le jeu en une touche de balle aux dribbles chaloupés. Sa dernière – et quasiment la seule de la saison – sortie dans l’axe remonte au 21 février dernier sur la pelouse de Metz, où l'OL s'était imposé (0-2). Et, surprise : placé derrière le tandem Dembélé-Toko Ekambi, Terrier s'était montré à son avantage.L’attaquant fait preuve de finesse dans ses déplacements, dans ses remises également, éclairant même parfois le jeu lyonnais de par son sens du collectif. Un prestation aboutie, avant de retrouver son côté – où il aime logiquement jouer comme un attaquant intérieur – au match suivant. Le défi de Stéphan se pose ici : trouver une place à Terrier dans son système, sans tout miser sur la polyvalence du garçon qui, selon Jean-Michel Vandamme. Le technicien rennais, lui, a déjà démontré sa capacité à jongler entre les systèmes, lui qui a testé la saison dernière le 4-3-3, le 4-2-3-1, le 4-4-2 et même le 3-5-2 en début d'exercice. Avant le retour du premier schéma cité contre Montpellier (5-0), Stéphan avait d'ailleurs pris l'habitude de faire évoluer son équipe avec deux attaquants axiaux (Del Castillo, Hunou ou parfois Gboho tournant autour de Niang). Une approche qui pourrait permettre à Terrier de retrouver ses petites habitudes ?, assure Jean-Michel Vandamme.» Martin Terrier n'attend que ça.