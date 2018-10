Marseille fait valser Malherbe

Stabilisé par le retour d'Adil Rami en charnière, l'OM s'est imposé en douceur face à Caen (2-0). Florian Thauvin a mis un coup de nitro en fin de première période pour permettre aux siens de se mettre à l'abri, et de s'installer ce soir sur le podium du championnat.

Marseille (4-2-3-1) : Mandanda - Sarr, Rami, Kamara, Sakai - Strootman, Luiz Gustavo - Thauvin (Radonjić, 90e), Payet (Lopez, 79e), Ocampos - Mitroglou (Germain, 67e). Entraîneur : Rudi Garcia.



Caen (4-3-3) : Samba - Guilbert, Baysse, Djiku, Argoumom - Fajr, Oniangué, Peeters (Deminguet, 80e) - Beauvue, Crivelli (Tchokounté, 62e), Ninga (Bammou, 62e). Entraîneur : Fabien Mercadal.

» À la mi-temps, Paul Baysse parlait au passé, comme s'il était déjà trop tard pour renverser la tendance d'une première période à sens unique, où l'OM a complètement effacé Malherbe. Il avait raison : trois jours après l'échec Limassol, l'OM ne s'est, cette fois, pas fait rattraper. Mérité, et encourageant pour la suite.Comme un serpent s'enroule autour de sa proie, l'OM aura mis une bonne demi-heure pour enlacer le Stade Malherbe de Caen , avant de finalement croquer dedans. Les joueurs de Garcia, incapables de marquer dans les trente premières minutes de jeu depuis le début du championnat, commencent pourtant le match de façon à casser cette série noire : Thauvin enroule une première spéciale à la 8dans les bras de Samba, puis reprend de la tête un coup franc de Payet (10) et un centre de Strootman (13), sans réussite. Si le champion du monde est bien la principale source de lumière sur le terrain en première période, c'est Mitroglou qui va faire tourner le tableau des scores, en déviant du crâne une nouvelle frappe enroulée sortie du pied gauche de... Thauvin (1-0, 36). Caen n’existera jamais durant ce premier acte, qui prend fin sur une nouvelle spéciale estampillée Flotov : contrôle pied gauche, crochet sur Paul caravane Baysse et frappe, croisée et au sol cette fois, pour le 2-0 (45). Quatorze tirs à deux, 70% du ballon.Plus équilibrée, la deuxième manche commence comme un temps additionnel, à coups de grands espaces et de balles de match qui traînent dans la surface. Thauvin, servi par un Gustavo retrouvé au milieu de terrain, ne convertit pas la sienne seul devant Samba (56). De l'autre côté du terrain, Steve Mandanda bosse les abdos en sortant deux gros arrêts bien gainés devant Crivelli, en position idéale devant le gardien marseillais (53), puis sur une reprise couchée par Beauvue depuis le coin droit de la surface (58). Une réponse toute personnelle du remplaçant de Loris à la petite saillie du capitaine caennais Prince Oniangué, qui lâchait dans le tunnel des vestiaires avant le match : «» L'OM va quand même frôler le petit coup de froid tardif, en concédant un but de Djiku sur corner (89). Mais celui-ci sera finalement retiré par l'arbitre pour une main et après une énième intervention de la VAR, déjà utilisée deux fois plus tôt dans le match.enfin au rendez-vous, donc, pour Marseille , qui grimpe sur le podium du championnat au prix d'une prestation consistante. Charge à eux de savoir la renouveler.