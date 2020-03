Manu Dibango, Saxo indomptable…

L’immense musicien camerounais Manu Dibango nous a quittés ce matin à 86 ans. Victime du Covid-19, « Papa Manu » nous laisse une œuvre afro-beat considérable, le souvenir des concerts torrides mémorables et des incursions foot devenues légendaires…

Producteur et ami de longue date de Manu, Yves Bigot retrace son arrivée en France : «» Deux compatriotes camerounais, venus eux aussi étudier en France, deviendront en effet de fameux footballeurs : Eugène N’Jo Léa (Saint-Etienne) et Zacharie Noah (Sedan), père de Yannick et tous deux devenus amis du grand Dibango… «» , poursuit Yves Bigot. En juillet 1964, il compose ainsi «» , l’hymne de la Coupe des Tropiques, un grand tournoi de foot africain organisé et remporté par le Cameroun (2-1 face à la RDC). Dans l’exaltation des indépendances africaines, le « Négropolitain » Manu Dibango avait bien saisi le rôle fédérateur du football dans un Continent Noir engagé également dans sa quête de réappropriation culturelle : «Son second grand rendez-vous avec le football est le fruit d’une initiative personnelle ! A l’occasion de la CAN 1972 organisée par le Cameroun, Manu s’en va voir le ministre des Sports du pays pour lui proposer de composer l’hymne officiel de cette édition. Devenu grand artiste africain reconnu en France (il accompagne Nino Ferrer au piano et saxo), le ministre accepte. Il lui file un million de francs CFA pour un single qui sera distribué gratuitement aux supporters des Lions Indomptables. Manu compose fiévreusement l’hymne de la CAN 72, sorte de marche militaire enjouée mais pas géniale. Et voilà pour la face A ! Problème : que mettre en face B de ce 45 tours ? «, raconte Yves Bigot.Le titre s’appellera, en référence à la soul triomphante des années James Brown. Au ministère des Sports, le comité de la CAN apprécie l’hymne de la face A mais se tord le nez à l’écoute desur l’autre face. Mais l’ensemble est validé et le 45 tours vinyle est donc distribué gratos avant la compète. Sauf que… Après avoir fini en tête de leur groupe dans cette CAN à 8 nations participantes, les Lions Indomptables se font éliminer en demies le 2 mars par le Congo, 1-0 à Yaoundé ! Malgré la superbe troisième place décrochée face au grand Zaïre (5-2) et la victoire finale du Congo, tombeur du Cameroun, les supporters camerounais sont furax et, pris de fureur, ils brisent les disques de l’hymne de la CAN que le bon Manu avait concocté. «» , racontera-t-il à TV5 Monde…va miraculeusement survivre grâce à l’opiniâtreté de son créateur qui le fait figurer comme single (avec le torrideen Face B) et comme titre de son album éponymeenregistré à Paris et sorti cette même année 1972… Avec 50 000 exemplaires vendus, le single marche pas mal en France.Mais la suite va être plus grandiose, narre Yves Bigot : «» En 1973, Soul Makossa, qui mixe en 4'30 jazz-funk, afro beat et proto-disco, atteindra la 21ème place au Billboard Hot 100. Le morceau samplé sans autorisation par Mikael Jackson sur le méga hitsur son album Thriller sorti en 1982, poussera Manu Dibango à l’attaquer en justice. Ils trouveront finalement un accord financier pour «» non déclaré. En 2009, Manu attaquera à nouveau en justice Mikael et Rihanna car MJ l’avait autorisé à utilisersur le titre, qui reprenait le thème de. Là aussi, un accord financier soldera le procès en faveur de l’artiste camerounais…La makossa popularisée par Manu Dibango connaitra un autre moment de gloire le 14 juin 1990 lors du match Cameroun-Roumanie lors du Mondial en Italie. En allant célébrer son but autour du poteau de corner, ce bon vieux Roger Milla s’offrira quelques déhanchements qui feront le tour du monde. Fier et jaloux de sa célébration chaloupée, Roger confiera à l’AFP en mai 2010 qu’elle «» . Il se raconte que Manu Dibango a participé à l’enregistrement de l’album de Roger Milla,(1991)… Les deux héros seront opportunément mais justement désignés en 2000 «» par le président Biya.Papagroove (surnom de Manu Dibango) s’est encore une fois impliqué dans le move Foot & Music à l’occasion de la Coupe du Monde 1994. Sous le nom d’un projet collectif baptisé MC Lions (dont Pablo Master), il a composé les deux titres du CD «» . Un hymne de supporters pour encourager les Lions Indomptables au Mondial US 1994. Manu s’était lié d’amitié avec Joseph-Antoine Bell. Hélas ! Ni le single, ni le Cameroun ne brilleront en cette année… Fort comme le lion et l’éléphant (son deuxième prénom N'Djoké signifie «» en dialecte camerounais), Papa Manu continuera d’ambiancer la vie sur toutes les scènes du monde. Son rire soprano nous manquera…