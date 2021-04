City cabosse Leicester

Ultra-dominateur en première période sur la pelouse du troisième de Premier League, le leader mancunien a finalement fait sauter le verrou après la pause (0-2) grâce notamment à l'ouverture du score de Benjamin Mendy. À trois jours de recevoir le Borussia Dortmund en C1, Manchester City est rodé.

Vardy, le crime était presque parfait

28 – Man City have kept more clean sheets (28) and conceded fewer goals (26) in all competitions this season than any other side in Europe’s top five leagues. Foundation. #LEIMCI pic.twitter.com/gV6qF0K85n — OptaJoe (@OptaJoe) April 3, 2021

Leicester (3-4-1-2) : K. Schmeichel (c) - Amartey, J. Evans, W. Fofana - Albrighton (R. Pereira, 71e), Ndidi (N. Mendy, 83e), Tielemans, Castagne - A. Pérez - Iheanacho (Maddison, 72e), Vardy. Entraîneur : Brendan Rodgers.



Manchester City (4-2-3-1) : Ederson - K. Walker, R. Dias, A. Laporte, B. Mendy - Fernandinho (c), Rodrigo - Mahrez, De Bruyne (Foden, 88e), G. Jesus - Agüero (Sterling, 63e). Entraîneur : Pep Guardiola.

Au milieu de cette équipe de gloutons qu'est le City de Guardiola, on en oublierait presque qu'il est là, peut-être enfin prêt à redevenir la petite bombe que l'on a connu. Oui, Benjamin Mendy revient peu à peu à la surface. Ce samedi, c'est même lui qui a trouvé la faille sur la pelouse de Leicester avec un enchaînement dans la surface avant de conclure pied droit ( prend ça, Ferland ). Parfait pour lancer les, repartis de chez le troisième de PL avec un succès net (0-2), le 26sur les 27 dernières parties disputées toutes compétitions confondues. Le leader se balade seul en championnat, et c'est bientôt une bête blessée - le Borussia Dortmund - qui se présentera à l'Etihad Stadium.D'entrée, Leicester est proche de la punition sur un mauvais renvoi de Wesley Fofana. Mais le pétard de Fernandinho est invalidé, à cause d'une position illicite du bientôt regretté Sergio Agüero (5). Pétrifiés, lesposent leur défense à cinq, ne passent pas leur ligne médiane de toute la première demi-heure (et quasiment pas de tout le premier acte) et doivent leur salut à un Kun malhabile de volée (18) ou un Kevin De Bruyne poissard sur coup franc (barre à la 22) comme de loin (42). À la rue dans son jeu au pied, Kasper Schmeichel est néanmoins prompt à repousser du panard la première frappe cadrée signée Riyad Mahrez, mis sur orbite par Gabriel Jesus (41). Plus excentré qu'à l'accoutumée, le Brésilien est ensuite trop gourmand et ne cadre pas (44). Alors que les locaux n'ont (évidemment) pas encore tenté leur chance, on est tout proche du hold-up parfait à quelques secondes de la pause sur la seule fois que le blocest transpercé. Mais le drapeau se lève, pour Jamie Vardy.C'est finalement Youri Tielemans, juste après l'entracte, qui offre à Ederson un premier ballon à négocier. Le LCFC repart avec les crocs, puisque le Belge est tout proche d'inquiéter une nouvelle fois le portier, Rúben Dias se jetant (51) au terme d'un super contre mené par Kelechi Iheanacho. Et c'est au moment où Leicester range le bus que lesaccélèrent, Benjamin Mendy plantant à la suite d'une première parade de Schmeichel devant Mahrez. Le revenant James Maddison fait son entrée pour les vingt dernières minutes (et aura deux cartouches, dans les dix dernières), mais la messe est dite : KDB, Jesus et Sterling (lui aussi sorti du banc) font d'ailleurs danser la défense des Renards pour le break. Sur une absence de Jonny Evans, Mahrez n'est même pas loin de fesser son ancienne formation (78). La fin de partie est tendue - demandez à De Bruyne -, mais sans encombre pour Aymeric Laporte et compagnie. Un après-midi classique, pour le rouleau compresseur mancunien.