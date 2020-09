Mais qui es-tu « La Gazette des transferts » ?

Fantasy football

Lafont la forme

Vidéo

Allez, un nouveau petit tour dans le fabuleux monde des magazines @_lafontpresse. Ici, « Le magazine de l’aviation » , qui vous fait payer près de 10 euros pour du copier/coller de communiqués de presse. pic.twitter.com/H5Z1iKaDu0 — Raphael Grably (@GrablyR) August 20, 2019

Lafont de commerce

Par Adrien Candau

Tous propos recueillis par AC





Le sommaire du dernier numéro, daté de décembre 2019, est presque sobre. On se demande si Moussa Dembélé sera transféré à Manchester United au mercato hivernal, on nous apprend queou encore que. Un paquet de projections et de supputations évidemment sans lendemain, même si on a déjà vupousser le bouchon des pronostics beaucoup plus loin, quand il s'agit de s'enflammer sur le mercato. Moqué sur internet pour son art discutable de la prédiction et son amour immodéré pour les titres tapageurs, le magazine a su se forger une petite légende sur les forums et sujets consacrés au football.Comme sur le site Jeuxvideo.com, où on se bidonne allègrement sur les couvertures les plus fantaisistes de la publication. Pour ne citer que les plus savoureuses, on peut citer celle qui annonce « Kaká au PSG » (suivi de la mention), cette Une qui prétend que « L'OM est à fond sur Suárez » , ou encore une autre qui annonce pêle-mêle « Pedro au PSG, Essien vers le LOSC, Ménez à la Juve, Ben Arfa à la Roma » . Pas besoin de sonder les arcanes du football business pour savoir ce qui se trame derrière ce bazar-là : si le mercato est pour certains une usine à fantasmes,a manifestement fait sien l'art de les imprimer sur papier glacé.En voilà donc un drôle de magazine, qui fait des siennes depuis plus de dix ans. Le premier numéro du titre remonte à mai 2008. Au menu : Gourcuff en couverture, qu'on annonce très proche de l'OM, accompagné des mentionsou encoreDans ses pages, le titre suppute, envisage, sans annoncer catégoriquement les mouvements sur le mercato pronostiqués en couverture. Pas de désinformation ici, même si le procédé peut sembler un tantinet trompeur.Reste qu'on se marre souvent au moment de découvrir les Unes du titre, qu'on peut schématiquement présenter comme le petit frère d'une autre publication sobrement titrée, créé en 1992. Aujourd'hui mensuelle, cette dernière a fêté en septembre son 414numéro, et a également fait des pronostics sur les transferts une de ses spécialités maison. En atteste la dernière Une du magazine, qui titre « Aouar à Paris : le Lyonnais préfère le PSG » . Rien de surprenant là-dedans : les deux publications sont aujourd’hui coordonnées par le même rédacteur, un certain Stéphane Désenclos. Au programme : pas mal de papiers courts ponctués de quelques interviews, mais aucun reportage à l'horizon. Rien de bien approfondi là-dedans, mais rien de scandaleux non plus.aurait néanmoins pu être coutumier d'écarts plus embêtants il y a quelques années. Mi-octobre 2009, le site Calciomio, spécialisé dans l'actualité du foot italien, affirme que. Calciomio ne s'est pas privé pour étayer ses dires :Si le titre semble depuis avoir arrêté d'emprunter ses contenus,commes'inscrivent en partie dans la lignée du groupe qui les édite, à savoir Lafont Presse, une firme unique au sein du paysage médiatique français. Créé en 1984 par Robert Lafont, qui est toujours aux manettes de l'entreprise, cet éditeur de presse magazine revendique une boulimie créative qui semble au premier regard économiquement kamikaze. À en croire le site internet de Lafont Presse, l'éditeur propose aujourd'hui. Démentiel, lorsque l'on sait que le groupe compterait autour d'une vingtaine de salariés, si on en croit. De fait, Lafont Presse table massivement sur des rédactions déléguées – des journalistes ou structures indépendantes – pour noircir les pages de ses magazines. Une stratégie décentralisée qui aurait pu valoir à la firme quelques soucis récurrents. En janvier 2019, le Youtubeur Sylvain Szewczyk consacrait une vidéo fort bien documentée à Lafont Presse, où il ciblait notamment l'un des anciens titres du groupe,, lancé en 2018 et qui n'est plus publié aujourd'hui. Le vidéaste pointait alors que de nombreux articles du magazine n'étaient que de vulgaires copiés-collés d'articles de sites de divers médias commeou encoreEn août 2019, c'est une autre publication de Lafont Presse,, qu'on a vu placardisée sur Twitter. Des internautes reprochaient notamment au titre d'avoir photocopié le contenu de divers sites web spécialisés., se souvient le journaliste François Krug, auteur d'un article pouren 2015 sur le fondateur de Lafont Presse, savoureusement titré « Robert Lafont, éditeur version copier-coller » .Lafont Presse, dont le chiffre d'affaires tournerait autour de 14 millions d'euros en 2019, semble de fait avoir mis sur pied une usine à contenus hyper prolifique, sans que les écarts rédactionnels identifiés dans certains de ses magazines ne lui soient rédhibitoires., théorise François Krug., poursuit le Youtubeur Sylvain Szewczyk.Ce qui n'est néanmoins pas le cas deet du, qui ont respectivement publié 104 et 414 numéros et semblent s'appuyer sur une poignée de rédacteurs en interne, qui travaillent à l'élaboration et l'écriture de leurs contenus. Même si la méthode a probablement ses limites. Depuis le 13 décembre 2019, on n'a en tout cas plus vu de nouveau numéro deen kiosque, alors que la publication du titre avait adopté un rythme trimestriel. Il semble cependant encore un peu tôt pour enterrer le facétieux magazine, qui, depuis onze ans et des poussières, prouve qu'il est au moins aussi tenace que la rumeur qui annonçait un retour imminent de Didier Drogba à l'OM.