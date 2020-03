Lyon fripe Sainté

Tout simplement meilleur et plus efficace, l'OL a empoché le 120e derby de l'histoire contre Saint-Étienne. Un doublé de Moussa Dembélé a suffi au bonheur des Gones, qui confirment après leur exploit contre la Juventus en C1. Les partenaires d'Houssem Aouar remontent ainsi au cinquième rang à sept unités du podium, tandis que les Verts restent dangereusement scotchés à la seizième place à seulement deux points du barragiste Nîmes.

122

Dembélé épaule l'OL

L'oscilloscope stéphano-rhodanien

OL (4-3-3) : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal - Tousart, Guimarães, Aouar (84e, Rafael) - Traoré, Dembélé, Terrier (72e, Toko-Ekambi). Entraîneur : Rudi Garcia.



Saint-Étienne (4-4-2) : Moulin - Debuchy, Fofana Saliba, Kolodziejczak - Trauco (70e, Abi), Cabaye, M'Vila, Honorat - Bouanga, Diony. Entraîneur : Claude Puel.

Pour qu'un derby entre l'OL et l'AS Saint-Étienne soit vraiment une réussite, plusieurs éléments doivent nécessairement répondre présents. Des affrontements entre supporters des deux camps avant la rencontre, de la gniaque des deux côtés, un Lyon qui veut absolument faire plaisir à son public en imposant sa supériorité par le jeu, des Stéphanois qui montrent une certaine détermination, une ou deux frictions sur la pelouse...Et évidemment des buts, ou du moins des occasions en nombre. Tous ces événements ont été au rendez-vous, pour le plus grand bonheur des fans du Groupama Stadium. Mais ce sont bien les Lyonnais qui repartiront avec le sourire le plus étiré grâce à un doublé de Moussa Dembélé, après une première période à leur avantage et une seconde beaucoup plus ouverte. Logique, pour un Lyon qui avait beaucoup plus de certitudes après son exploit contre la Juventus en C1 la semaine dernière, quand Sainté cumule une cinquième défaite sur ses six derniers matchs de championnat.Logiquement, cette dynamique du moment se concrétise dès l'entame. Indigent depuis plusieurs mois, Sainté s'arc-boute autour de sa défense et indique qu'il va procéder en contres. L'OL n'en demande pas tant, et en profite pour lancer des flèches dans la surface adverse. Dégainé à trois reprises du carquois rhodanien, Lucas Tousart ne règle cependant pas la mire... à moins que Jessy Moulin n'ait été sa véritable cible. Mais le dépassement de fonction des milieux de l'OL fait déjà mouche, et Sainté ne peut que se carapater derrière William Saliba et consorts. Néanmoins, cette stratégie a ses failles, que l'ASSE manque d'exploiter à deux reprises, sur deux contre-attaques que Loïs Diony et Denis Bouanga vendangent.De rares jets de lance-pierres pour contourner le siège lyonnais, qui réplique en affermissant sa prise. Guimarães continue de balancer des roquettes téléguidées derrière les lignes de défense stéphanoises, mais Bertrand Traoré oublie de déclencher la charge explosive. Et alors qu'on croit que l'OL n'a pas les épaules assez larges pour concrétiser sa domination, celles de Moussa Dembélé le sont bel et bien, pour zapper Moulin sur un coup franc de Martin Terrier. Les Rhodaniens se plaisent alors à activer la vitesse supérieure, mais la carapace verte est résolue à ne pas voir rouge. Sainté n'est pas au mieux au moment de faire un break de quinze minutes, mais Sainté reste au contact.N'ayant pas envie de pétocher, l'escouade de Rudi Garcia revient le couteau entre les dents et le golgoth Dembélé envoie un tir de mammouth au-dessus. Sauf que Sainté, qui n'a plus grand-chose à perdre, décide enfin de s'enhardir. Lopes est obligé de faire un premier arrêt déterminant sur une frappe de Diony, de regarder Trauco croiser trop sa frappe et de heurter la tentative de Bouanga en angle fermé. Tousart croit marquer le 2-0, mais son tir à bout portant est refoulé par Moulin sur son propre bras avant de faire trembler les filets. L'oscilloscope continue de fonctionner à plein régime, puisque c'est encore Saint-Étienne qui réplique par un coup franc direct de Bouanga détourné in extremis par Lopes.Œil pour œil, dent pour dent, les deux ennemis jurés se rendent coup pour coup. Et finissent enfin par se friter (à la 78minute, tout de même) après une filouterie de Debuchy, alors que Lopes allait dégager. Quoi qu'il en soit, l'OL reste le plus dangereux, et Toko-Ekambi marque un deuxième but refusé (pour un hors-jeu de Dembélé, sur la trajectoire de son tir quasi gagnant). Avant que ce même Dembélé n'achève définitivement les Verts, sur une panenka enfournée dans le temps additionnel. Solides, les Gones confirment après leur prouesse face à la Juve. La troisième place de Rennes n'est pas si loin, après tout...