Luis Díaz, l'as qui tombe à pic

Après avoir traumatisé les hommes d'Unai Emery en une poignée de minutes, Luis Díaz sera sans aucun doute sur toutes les lèvres ce mercredi matin, au lendemain de la qualification de Liverpool face à Villarreal. Conséquence d’une entrée en jeu fracassante, venant mettre un terme aux espoirs de toute une ville.

Quadruplé historique et banc de poisson

L’entrée de Diaz « a complètement changé Liverpool »

Par Matthieu Darbas

C’est l’histoire d’un joueur qui, pas plus tard que fin janvier , s’éclatait du côté du Portugal face à Famalicão. L’histoire d’une recrue décidée à faire le grand saut dans le football européen et à retomber sur ses appuis. L’histoire d’un remplaçant venu littéralement inverser la tendance en demi-finales de la Ligue des champions. Mais par-dessus tout, c’est l’histoire d’un feu follet colombien qui, par le talent, la générosité, la gourmandise et une grande malice, a renversé la table à lui tout seul. Ce mardi soir, Luis Díaz a tout simplement fait une entrée fracassante face à Villarreal (2-3) , et est parvenu à changer le cauchemar desen rêve éveillé.Des dribbles virevoltants, des gourmandises étonnantes, de multiples courses sur son flanc de l'attaque. Autant de mots donnant l’impression de déjà-vu. Sauf que cette fois-ci, ce n’est pas Mohamed Salah, ni Sadio Mané qui ont endossé le rôle de l’acteur principal. Arrivé sur les bords de la Mersey dans les dernières heures du mercato hivernal 2022, au nez et à la barbe de Tottenham, Luis Díaz s’est illustré au plus haut niveau et a permis auxde ne pas s’écarter du chemin pavé d’or d’un éventuel quadruplé historique (Ligue des champions, Premier League, Carabao Cup et FA Cup) et d’une septième coupe aux grandes oreilles. Malmenés comme rarement lors du premier acte et mené 2-0, Liverpool n’a jamais été autant au bord du gouffre qu'au moment où Danny Makkelie a renvoyé les 22 acteurs au vestiaire. Ne parvenant pas à contourner un bloc très compact, avançant et reculant aussi bien avec ou sans le cuir, less’en remettent à leur entraîneur. Et s’il ne fait aucun doute que les murs des vestiaires ont tremblé, la première véritable réponse apportée par le tacticien allemand a été de remplacer Diogo Jota par l’attaquant colombien. Et tout d’un coup, tout est devenu plus facile.L’ancien pensionnaire du FC Porto a réussi en deux temps trois mouvements à manœuvrer ce fameux banc de poisson parfaitement huilé. Le jeu anglais a alors complètement basculé côté gauche, et les coéquipiers de Mohamed Salah, en cruel manque d’idée, ont rapidement tourné leur regard vers le nouvel entrant, bien plus en jambes. C’est lui qui oblige alors sur un double contact parfait Juan Foyth à le plaquer au sol. Une faute qui amène un coup franc et une barre transversale de Trent Alexander-Arnold sur une frappe déviée par Francis Coquelin (54). C’est aussi lui qui tente un ciseau retourné sur un centre parfait de Sadio Mané (56) au terme d’une phase de possession remarquable. Enfin, c'est lui qui pourlèche le poteau juste après la réduction du score de Fabinho sur une tentative contrée par Capoue (63). Len'avait jamais perdu avec sa nouvelle écurie ; il était donc bien décidé à poursuivre cette série. Juste dans son placement, généreux et en réussite dans chacun des gestes techniques tentés, Díaz pousse même le vice en y allant de son but. Servi sur un plateau par Alexander-Arnold, le Colombien se fait oublier dans la surface et claque un coup du casque à bout portant qui termine sous les jambes du malheureux Rulli (67). Le score est alors de 2-2, mais la partie est jouée.Si les plus réticents tenteront d’expliquer que l’instauration des cinq changements permet de changer plus facilement la physionomie d’une partie, notamment pour une armada comme celle de Liverpool, rappelons tout de même qu’à deux partout, le Colombien est le seul joueur à être sorti du banc. Des deux bancs. Preuve qu'il était bien le seul à pouvoir endosser ce rôle de héros. Au micro de RMC Sport, son adversaire Raúl Albiol en avait bien conscience :Interrogé sur le joueur paravant le coup d’envoi, Rio Ferdinand n’avait pas tari d’éloges quant à la dernière recrue de la bande à Klopp :Avant d’être au même niveau que l’un des membres de l’illustrede Liverpool (alors que Firmino était out pour ce match), Luis Diaz a été élu homme du match. Commençons par là. Mais avec le recul, l’histoire duà ce stade de la compétition se répète. Pour prendre la route du Wanda Metropolitano une soirée dede mai 2019, Klopp avait tenté les cartes Shaqiri et Origi. C’était rigolo, mais elles avaient terminé par faire effet. Aujourd’hui, soirée de mai 2022, lea sorti la carte Luis Díaz de sa manche. Elle ne pouvait pas mieux tomber.