Lille se ressource à Ajaccio

AC Ajaccio (4-4-2) :Leroy - Alphonse (Youssouf, 63e), Gonzalez, Mayembo, Diallo - Bayala, Marchetti (Laci, 74e) , Mangani, Spadanuda (Nouri, 63e) - El Idrissy (Botué, 63e), Hamouma (Moussiti-Oko, 74e).Entraîneur : Olivier Pantaloni.



LOSC (4-2-3-1) : Jardim - Diakité, Fonte, Djaló (Yoro, 80e), Ismaily (Zedadka, 77e) - André, Gomes - Zhegrova (Gudmundsson, 70e), Yazıcı (Martin, 70e), Bamba - David. Entraîneur : Paulo Fonseca.

Le LOSC a bien tourné la page.Balayés par le PSG (1-7) il y a cinq jours, les hommes de Paulo Fonseca ont redressé la barre sur la moquette trouée de l'AC Ajaccio (1-3).D'entrée entreprenants et mâitres des événements, les Dogues vont faire la différence peu après le quart d'heure de jeu grâce à un bijou de Yusuf Yazıcı. Dos au but à la suite d'un coup de pied arrêté, le Turc jongle et délivre une belle volée du gauche qui se loge dans le petit filet de Benjamin Leroy. Face à des Ajacciens inoffensifs, hormis une tentative de Vincent Marchetti bien gérée par Leo Jardim, les Lillois vont doubler la mise avant la pause grâce à Jonathan Bamba de prèsEn seconde période, le promu corse se montre plus véhément, et Fernand Mayembo touche même la barre sur corner après l'heure de jeu. Un tournant, car dans la foulée, le LOSC va éteindre les derniers espoirs de come-back grâce à un beau plat du pied de Tiago Djaló. En fin de rencontre, l'ACA va sauver l'honneur grâce à un coup de casque de Cyrille Bayalaet voir un penalty manqué par Jonathan David qui a trouvé le poteau de Leroy. Lille se relance et compte sept points après quatre journées, tandis que le compteur d'Ajaccio reste bloqué à une unité.