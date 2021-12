Lille renverse Bordeaux

David, l'important c'est la rose

⏱️ ??? ?? #Multiplex25 buts, quel régal une nouvelle fois. Merci ! ?Quelle est la plus grosse surprise de la soirée selon vous ?? Tous les buts sont à revoir gratuitement sur l'appli #FreeLigue1 ? https://t.co/KiP2hgdzdh pic.twitter.com/Lhd4ud2z7S — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) December 22, 2021

Bordeaux (4-2-3-1) : Costil - Pembélé, Medioub, Koscielny, Mangas (Niang, 78e) - J. Onana (Otávio, 39e), Fransergio (Briand, 89e) - Dilrosun (Kalu, 88e), Adli, Elis - Hwang (Mensah, 78e). Entraîneur : Vladimir Petković.



Lille (4-4-2) : Grbić - Djaló, Fonte, Botman, Reinildo - Gomes (A. Onana, 46e), André (Xeka, 81e), Sanches (Gudmundsson, 69e), Bamba (Lihadji, 69e) - David, Yılmaz (Niasse, 89e). Entraîneur : Jocelyn Gourvennec.

La bande à Gourvennec est insatiable.Face à des Girondins décimés par les cas de coronavirus, Lille a dû cravacher, mais Lille s'en est sorti, ce mercredi soir en Gironde. Dans une première mi-temps équilibrée, ce sont les locaux qui ont piqué en premier. Au terme d'une belle action collective, Timothée Pembélé a offert un centre parfait à Alberth Elis qui n'avait plus qu'à conclure au deuxième poteau. Les Lillois, sur dix matchs sans défaite toutes compétitions confondues, ont rapidement répondu par l'intermédiaire de Benjamin André, auteur d'une somptueuse frappe à l'entrée de la surface. Mais les hommes de Petković ont montré de la ressource, et Elis a frappé à nouveau juste avant la pause d'un pointu peu académique, mais terriblement efficaceAu retour des vestiaires, les intentions sont meilleures pour les visiteurs, qui pensent d'ailleurs obtenir l'égalisation grâce à Burak Yılmaz à la suite d'un corner (51), avant que l'arbitre assistant ne lève son drapeau pour signaler un hors-jeu.quelques minutes plus tard lorsque Jonathan David parvient à prendre le meilleur sur la défense bordelaise, mais que son passeur, Reinildo, est en position illicite (68). Le LOSC va finalement être récompensé de ses efforts grâce à Yılmaz, qui transforme parfaitement un penalty obtenu par Lihadji, entré en jeu quelques minutes plus tôt et accroché par Mangas dans la surface de réparation. La fin de match est en faveur des Nordistes, et Jonathan David crucifie finalement Bordeaux d'une frappe du pied gauche, après avoir été oublié par l'arrière-garde girondine. Le Canadien célèbre son but en brandissant une rose et rappelle qu'il n'est pas le meilleur buteur de Ligue 1 pour rien. Les Marine et Blanc terminent l'année à la dix-septième place au classement avec un petit point d'avance sur le premier relégable, tandis que le LOSC réalise une opération en montant à la huitième place.Vivement que 2022 pointe le bout de son nez à Bordeaux.