C3 : le Celtic et Galatasaray foncent en barrages

On connaît les barrages pour la Ligue Europa.Au troisième tour de qualification, Galatasaray s'est défait des Écossais du Saint Johnstone FC ce jeudi (2-4, après un match nul 1-1 à domicile) grâce notamment à Mbaye Diagne et Sofiane Feghouli, et se paiera le luxe d'affronter les Danois du Randers FC au prochain tour (le dernier avant les phases de groupes). Le Celtic FC d'Odsonne Édouard a quant à lui aisément disposé des Tchèques du FK Jablonec, sur un score net et sans bavure (3-0) grâce à un doublé de David Turnbull et plusieurs parades de Joe Hart, mais aura une opposition bien plus relevée en barrages puisque c'est l'AZ Alkmaar qui tentera de lui barrer la route.On retrouvera aussi en barrages l'Omónia Nicosie, le club chypriote en vogue, qui s'est défait aux tirs au but du Flora Tallinn en frôlant l'élimination à cause de la nouvelle règle imposée par l'UEFA. Ayant perdu 2-1 à l'extérieur après une victoire 1-0 à domicile, les Chypriotes ont tout de même dû aller jusqu'aux tirs au but pour valider leur ticket, les buts à l'extérieur n'étant plus privilégiés. C'est le Royal Antwerp qui essaiera de les priver de Ligue Europa. De son côté, le FK Žalgiris d'Hugo Videmont (Lituanie) a été sorti à domicile par les Slovènes du NŠ Mura (0-0, 0-1).Encore dix doubles confrontations d'ici le 26 août, et la Ligue Europa connaîtra tous ses participants.