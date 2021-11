Ligue des champions : les statistiques défensives alarmantes du PSG

MD

Les hommes mentent, pas les chiffres.En ballottage favorable pour rallier les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain laisse tout de même planer de nombreux doutes quant à la suite de l’aventure européenne. Et pour cause, le club de la capitale fait partie des équipes qui subissent le plus après les quatre premiers matchs de phase de groupes.En moyenne, Paris voit son adversaire tirer à dix-sept reprises par match. Bien loin des cinq tirs concédés par Chelsea à chaque partie. Même constat pour les frappes cadrées. Six obligent les portiers de Mauricio Pochettino à détourner le ballon, soit autant que Benfica. Enfin, le Paris Saint-Germain est le troisième club à subir le plus de tirs dans la surface de réparation, juste derrière le Sheriff Tiraspol et Malmö.Pour la défense des Parisiens, égaler le Sheriff est un exploit que même le Real Madrid n’a pas su réaliser.