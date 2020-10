Les fans toulousains quittent le Stadium en laissant une banderole « Désolé, on a couvre-feu »

QB

À Toulouse, on n'a pas de pétrole, mais on a de l'humour.Couvre-feu oblige, les supporters toulousains ont dû quitter le Stadium avant même le coup de sifflet final de la rencontre entre le TFC et Rodez (3-0) , débutée ce samedi à 19h. Encourant une amende de 135 euros en cas de présence hors de leur domicile après 21 heures, l'ensemble des spectateurs a quitté l'enceinte située sur l'île du Ramier à un quart d'heure du terme. Les Indians ont eu le mérite de prévenir en déployant une banderole : « Désolé, on a couvre-feu » . Dommage, ils n'auront pas pu voir le dernier but de leur équipe, inscrit sur penalty par Stijn Spierings dans le temps additionnel.Si on commence à chasser le peu de supporters toulousains présents au stade...