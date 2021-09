Les 50 frères de l'ombre

#49: Laurence Maguire, frère de Harry

Harry et Laurence Maguire sont deux enfants de Sheffield, leur ville natale. Ils sont tous les deux défenseurs, et ils ont tous les deux une tête énorme, ce qui est pratique pour dégager les ballons. Sauf que l’un joue à Manchester United et est passé à un tir au but d’être champion d’Europe (d’ailleurs, en finale, il a pété la caméra dans le but, avec son péno en pleine lucarne), et l’autre évolue à Chesterfield... en cinquième division. Certes, il est l’un des tauliers de son équipe, puisqu'il compte déjà 111 matchs avec la liquette bleue. Et hormis un prêt à l’AFC Flyde, il n’est jamais allé voir ailleurs. Alors, OK, il n’a que 24 ans, soit trois de moins que Harry, mais à 24 ans, Harry, lui, signait à Leicester, champion d’Angleterre un an plus tôt. Une grosse tête, c’est bien, une grosse ascension, c’est mieux.