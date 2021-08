Leicester s'offre Manchester City et le Community Shield

Avec le seul but de la partie marqué par Kelechi Iheanacho à la 87e minute, les Foxes ont joué un sale coup aux Sky Blues. Cohérent et sérieux, Leicester gagne donc le Community Shield au détriment d'un Manchester City qui commence mal sa saison.

Une équipe de Pep Guardiola sans possession, c'est possible !

La première de Grealish, le final de Iheanacho

Leicester (4-2-3-1) : Schmeichel - Pereira, Amartey, Söyüncü, Bertrand (Thomas, 78e) - Ndidi, Tielemans (Soumaré, 73e) - Pérez (Albrighton, 70e), Maddison (Dewsbury-Hall, 72e), Barnes (Iheanacho, 79e) - Vardy (Daka, 71e). Entraîneur : Rodgers.



Manchester City (4-3-3) : Steffen - Cancelo, Dias, Aké, Mendy - Gündoğan (Rodri, 65e), Fernandinho, Palmer (Silva, 75e) - Mahrez, Edozie (Grealish, 66e), Torres (Knight, 74e). Entraîneur : Guardiola.

Par Florian Manceau

C'était le tout premier match, celui qui ouvrait l'exercice 2021-2022 en Angleterre, et tout le monde s'attendait à ce qu'il se termine sur un score vierge pour se décider aux tirs au but. Sauf qu'au bout de 87 minutes sans tremblement de filet, Nathan Aké était trop fatigué pour maîtriser le pressing de Kelechi Iheanacho et s'est fait avoir comme un bleu ciel en fauchant irrégulièrement l'attaquant. Résultat : un penalty transformé par le Nigérian... et un Community Shield raflé par Leicester, aux dépends d'un Manchester City qui commence mal sa saison. Au contraire des, évidemment.À quoi s'attendre, pour cette confrontation de reprise entre le champion d'Angleterre en titre et le vainqueur de la FA Cup ? C'est la question qui se pose, au moment où Leicester donne le coup d'envoi. Encore amputé de plusieurs éléments importants (Kevin De Bruyne, Aymeric Laporte, Phil Foden, Raheem Sterling, Ederson...) ou incapable de jouer des corners correctement, City se montre pourtant dangereux en premier et dès la septième minute avec un coup franc d'İlkay Gündoğan sauvé par Kasper Schmeichel. Reste que, constat étonnant, ce sont lesqui tiennent la balle (avec près de 60 % de possession dans le premier quart d'heure, par exemple). Si bien qu'Ayoze Pérez et Jamie Vardy ne sont pas loin d'ouvrir le score, la déviation de l'Espagnol sur un tir de Youri Tielemans n'étant pas assez franche pendant que le pointard de l'avant-centre est repoussé par Zack Steffen... avant de toucher le poteau du gardien, l'Anglais loupant une occasion de folie suite à un énième rush de l'excellent Harvey Barnes. À l'autre bout du terrain, Samuel Edozie foire quant à lui complètement sa tentative au moment décisif.Avantage Leicester dans l'impression laissée en première période, donc, mais pas au niveau d'affichage malgré des statistiques favorables (quatre frappes cadrées, contre une seule). Ce qui demeure encore le plus important... Manchester le sait pertinemment, et est tout près de le prouver avec une nouvelle tentative hors cible de Gündoğan en début de second acte. Idem pour Riyad Mahrez à l'heure de jeu, trop maladroit pour que son appel en profondeur s'achève dans la joie. Vient alors l'heure de l'entrée de la recrue record Jack Grealish, qui signe là sa toute première apparition avec lesau milieu d'un océan de remplacements. Avec une mission non-avouée à l'esprit : offrir un titre à son nouvel employeur, pour réussir un baptême de feu et se faire immédiatement adopter par les supporters. Vu le nombre d'entrants dans le secteur offensif de chaque camp, il y a de toute façon de bonnes chances que ce soit un homme du banc qui signe la différence dans cette rencontre bloquée à 0-0. Une rencontre que lesterminent mieux, d'ailleurs, leurs adversaires paraissant à la peine physiquement... jusqu'à la fameuse 87minute, Iheanacho déboulant sur les talons d'Aké et obtenant une faute du défenseur dans la zone de vérité. Pas de tirs au but, et un Leicester sacré !