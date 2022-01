Le Venezuela brise les rêves de Mondial de la Bolivie

Venezuela (4-2-3-1) : Faríñez - R. Hernández, Chancellor, Ferraresi, Óscar González - Rincón, José Martínez (Chacon, 85e) - Machís (Segovia, 85e), Otero (J. Murillo, 77e), Soteldo (Casseres Jr, 71e) - Rondón (Josef Martínez, 70e). Sélectionneur : José Pékerman.



Bolivie (3-4-1-2) : Lampe - Bejarano (Enoumba, 72e), Quinteros, Sagredo - Ramallo (Chumacero, 66e), Justiniano, Villarroel (Vaca, 71e), R. Fernández - Arce (Saavedra, 66e) - M. Moreno (Abrego, 71e), B. Miranda. Sélectionneur : César Farías.

AL

64 matchs sans victoire hors de La Paz pour la Bolivie en éliminatoires, série en cours.Pleine d'espoir avant son déplacement à Barinas, la sélection bolivienne est revenue sur terre, face à unedéjà hors course pour le Qatar et tournée vers 2026, pour la première de José Pékerman à son chevet. Facile et toujours démarqué, le revenant Salomón Rondón a notamment claqué un triplé. D'abord, l'avant-centre d'Everton a coupé un centre piqué d'Óscar González (). À l'aide de seulement deux touches de balle, il a ensuite aisément croisé sa frappe pour essorer Lampe (), avant de parachever le large succès des siens en première intention ().Auparavant, son copain Darwin Machís, l'ailier de Grenade, avait profité d'une mésentente coordonnée dans l'arrière-garde de la, pour plomber les visiteurs (), qui avaient pourtant repris espoir en première période, après que Juan Arce ait déposé le cuir sur la calebasse de Bruno Miranda (). Mais malgré toute la bonne volonté de Marcelo Moreno et de ses jolis coups francs - et en témoigne l'expulsion inutile de Justiniano sur une semelle involontaire -, il existe bien deux Bolivie : une à domicile, qui a engrangé 13 points sur 15 à 3 640 mètres d'altitude, et une à l'extérieur, aux allures de faire-valoir.Avec quatre points de retard sur l'Uruguay, potentiel barragiste, et un calendrier complexe, les hommes de César Farías (un Vénézuélien !) sont dos au mur.